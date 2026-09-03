Lebensfreude kennt im legendären U4 kein Alter

Im legendären U4 wird wieder getanzt: Der Klub66 bringt Menschen aller Generationen zusammen und beweist mit Disco-Klassikern, Evergreens und großen Hits, dass Lebensfreude keine Altersgrenze kennt.

Gemeinsam auf der Tanzfläche

Wo einst Falco, Prince und internationale Musikgrößen für unvergessliche Nächte sorgten, lädt heute der Klub66 zum gemeinsamen Feiern. DJ Chris Crocodile bringt mit Hits aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren Schwung auf die Tanzfläche.

Dabei sind nicht nur Menschen über 60 willkommen. Auch Kinder, Enkel, Freunde, Paare und Singles feiern gemeinsam. Tanzprofis treffen auf Gelegenheitstänzer, Stammgäste auf neugierige Neuentdecker.

Tanzen hält jung

Der Klub66 setzt auf Begegnung, Bewegung und Gemeinschaft – und räumt ganz nebenbei mit Klischees über das Älterwerden auf. Das Discoformat der Pensionist*innenklubs hat sich längst als Publikumsmagnet etabliert und lockt Monat für Monat zahlreiche Tanzbegeisterte ins U4.

„Wenn Menschen gemeinsam tanzen, lachen und neue Kontakte schließen, ist das darüber hinaus auch noch gelebte Gesundheitsförderung.“

…betont Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs.

Die nächsten Termine

Getanzt wird am 24. September, 22. Oktober und 26. November jeweils von 17 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember steigt ab 19 Uhr ein Weihnachts-Special mit festlichem Beisammensein.

Mitglieder der Pensionist*innenklubs zahlen mit dem Rabattcode „guteneuezeit“ fünf Euro, Nicht-Mitglieder zehn Euro. Das Generationenticket gibt es um zehn Euro für zwei Personen, wenn Oma oder Opa gemeinsam mit der jüngeren Generation kommen.

Die kostenlose Mitgliedschaft bei den Pensionist*innenklubs können Personen ab 60 Jahren online beantragen. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.klub66.at.