Citybusse im Wandel: Neue Strecken zum Jubiläum

Neue Wege für die Citybusse: Mit der neuen Linienführung für 2A und 3A wird das Öffi-Angebot in der Inneren Stadt und zu den Nachbar-Bezirken 2 und 6 verbessert.

Das hören die Öffi-Besitzer wohl: Das Grätzel rund um die Seilerstätte erhält mit der 3A-Erweiterung eine bessere und direktere Anbindung. Gleichzeitig wird mit dem 2A eine direkte Verbindung vom Stephansplatz über den Schwedenplatz und den Karmelitermarkt bis zum Augarten geschaffen.

Jubiläum der Citybusse

Von der neuen Linienführung der beiden Busse “profitieren die Menschen, die hier leben und arbeiten, ebenso wie zahlreiche Besucher”, so Innenstadt-Bezirkschef Markus Figl. Der Start der neuen Linien sei zugleich ein schöner Anlass zum Feiern: “50 Jahre Citybusse”.

3A-Bus zum Schwarzenbergplatz

Erfreulich auch für die Benützer des 3A: Sie erschließt das Gebiet rund um die Seilerstätte besser und fährt über den Schwarzenbergplatz bis zur neuen Endhaltestelle bei der Oper.

Sehr schnell im Augarten

Der 2A fährt künftig vom Stephansplatz über den Schwedenplatz und den Karmelitermarkt bis zum Augarten. Damit wird eine direkte Verbindung zwischen der Inneren Stadt und dem 2. Bezirk geschaffen. Bemerkenswert ist die kurze Fahrzeit: Vom Stephansplatz ist der Augarten in rund 9 Minuten erreichbar.

Neuer Citybus nach Mariahilf

Auch der 6. Bezirk ist ein wichtiger Partner für das adaptierte Citybus-Netz. Der 57A wird 2027 bis zur Oper verlängert. Damit werden die Umsteigemöglichkeiten zu anderen Öffis wie U1 / U2 / U4 verbessert.

Bezirkschefin zufrieden

Mariahilfs Bezirkschefin Julia Lessacher sieht Vorteile für den 6. Bezirk: “2027 wird der 57A bis zur Oper verlängert und bindet Mariahilf direkt an den U-Bahn-Knotenpunkt Karlsplatz an. Bereits im September wurde mit der neuen Haltestelle in der Gfrornergasse ein vielfach geäußerter Wunsch der Bevölkerung erfüllt.”

Alle Beteiligten des Citybus-Jubiläums mit den drei Bezirksvorstehern Figl, Nikolai und Lessacher, den Bezirksräten Christoph Hilscher, Gregor Raidl und Laurentius Terzic sowie Dompfarrer Faber und den Chaffeuren (Bild: Paola Komanek).

Übrigens: Am Samstag (12.9.) wurde das 50-Jahre-Jubiläum der Citybusse am Stephansplatz gefeiert. Dompfarrer Toni Faber gab den Öffis seinen Segen.