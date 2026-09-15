Yasmin Levy sorgte im Konzerthaus für Gänsehaut

Der ausverkaufte Mozart-Saal im Wiener Konzerthaus wurde kürzlich zur Bühne für einen ganz besonderen Konzertabend: Yasmin Levy gastierte mit ihrer Band im Rahmen ihrer Tournee „One More Night with Yasmin Levy“ in Wien und zog das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme vom ersten Moment an in ihren Bann.

Liebeserklärung an Wien

Auch persönliche Worte durften an diesem Abend nicht fehlen. Bei ihrer Begrüßung erzählte die Sängerin, wie sehr sie sich freue, wieder in Wien zu sein. Ein besonderes Kompliment hatte sie ebenfalls parat: Die Bundeshauptstadt zähle für sie zu den saubersten Städten der Welt.

Musik, die Grenzen überwindet

Musikalisch begeisterte Levy mit jener außergewöhnlichen Mischung, für die sie international gefeiert wird. Ladino-Gesang trifft bei ihr auf leidenschaftlichen Flamenco und moderne Klänge. Gemeinsam mit ihrer kraftvollen, emotionsgeladenen Stimme entstand daraus ein intensives Konzerterlebnis, das für Gänsehautmomente sorgte.

Das Wiener Publikum dankte es der Ausnahmekünstlerin mit großem Applaus und schließlich sogar mit stehenden Ovationen. Levy bewies damit einmal mehr, dass Musik weder sprachliche noch kulturelle Grenzen kennt. Ein triumphaler Abend im Konzerthaus, der bei vielen Besuchern wohl noch lange nachklingen wird.