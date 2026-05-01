ESC-Feeling pur im HUMA ELEVEN: Am Freitag, 8. Mai begrüßt das Simmeringer Shopping-Center COSMÓ, der Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. Den musikalischen Auftakt in den Nachmittag macht ab 15.30 Uhr die Kids-Popband Young Republic, die das Publikum auf den Live-Auftritt einstimmt.

Um 16 Uhr performt COSMÓ live seinen Hit „Tanzschein“. Tänzerisch unterstützt wird er dabei von den Kids von Young Republic. Nach dem Live-Auftritt nimmt sich COSMÓ bis 17.45 Uhr Zeit für seine Fans: Beim exklusiven Meet & Greet können Besucher ein Autogramm oder Selfie mit nach Hause nehmen.