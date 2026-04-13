Ein neuer Rekord ist zu erwarten: Mit 49.000 Anmeldungen für alle Bewerbe steuert der Vienna City Marathon (VCM) am kommenden Wochenende (18. und 19. April) einem neuen Höhepunkt entgegen. Während sich die Sportler auf Sternstunden freuen, arbeiten die Verkehrsplaner seit Monaten an einem möglichst reibungslosen Ablauf.

Einige VCM-Anpassungen

Wobei es heuer laut VCM kleine Anpassungen gibt – und zwar:

– Bei Kilometer 22 – 24 (neuer Kurs): Die Strecke verläuft nun über die Maria-Theresien-Straße und die Roßauer Lände. Das soll mehr Platz und eine direktere Führung bieten.

– Bei Kilometer 36 – 38 (Schüttelstraße): ein geänderter Abschnitt in der Schüttelstraße mit einem besseren Straßenbelag und einer neuen Cheering Zone – der Eurovision Song Contest Fanmeile!

– Beim Staffelmarathon: Die 2. Übergabestelle befindet sich nun bei ca. km 23,5 (Roßauer Lände / Donaukanal).

Start/Ziel bleiben gleich

Der Start erfolgt auf der Wagramer Straße (Reichsbrücke), das Ziel befindet sich traditionell auf der Ringstraße beim Burgtheater. Trotz Baustellen in der Meiereistraße (Prater) bleibt die Streckenführung in diesem Bereich (KM 5, 30, 35) unverändert.

Fahrrad-Polizei

“Das verkehrs- und sicherheitspolizeiliche Einsatzkonzept wurde auch heuer wieder optimiert”, so Oberst Andrea Anders, Einsatzkommandantin der Landesverkehrsabteilung Wien. “Der in den vergangenen Jahren erfolgreich eingesetzte uniformierte Fahrraddienst der LVA Wien hat sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, weshalb auch heuer wieder Kolleginnen und Kollegen auf dem Fahrrad im Einsatz sind.”

400 Polizisten aktiv

Insgesamt sind rund 400 Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Bei Fragen steht die Telefon-Hotline der Landesverkehrsabteilung Wien unter 01/90600-32431 bereit.

ÖAMTC als Partner

Als langjähriger Partner bereitet der ÖAMTC auch heuer alle verkehrsrelevanten Informationen umfangreich auf. “Ab den frühen Morgenstunden sind Teile Wiens zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar”, so Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. “Unser Ziel ist es, den Durchzugsverkehr möglichst ungehindert fließen zu lassen.”

Detailierte Informationen, Grafiken der Straßensperren und Ausweichrouten: ÖAMTC Verkehr Wien

Hotline der Wiener Verkehrsleitzentrale: 01/90600-32431

Echtzeit-Infos zu öffentlichen Verkehrsmitteln: Wiener Linien