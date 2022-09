Couture Fashionshow von Elisa Malec begeistert Promis und Fashion TV

Atemberaubend schöne Abendroben aus Seide und Spitzenstoffen, Pailettenjacken, bezaubernde Cocktailkleider, kuschelweiche Kaschmirkleider, Kaschmirwesten, elegante Bleistiftröcke und Seidenbluse – das ist die (Mode)Welt der Designerin Elisa Malec. Die gebürtige Klosterneuburgerin mit Atelier in Wien 19 verarbeitet exklusive Materialien und auch Stoffe von Elie Saab. Neben der Braut- und Abendkollektion fertigt sie auch Couture Unterwäsche, welche per Hand bestickt wird. Begeistert zeigten sich gestern Abend nicht nur Prominente und Fashionistas wie Cesár Sampson mit seiner Frederika Kurtulíková, Katharina Stumpf, Tamara Mascara, Christina Lugner, Isabella Abel mit Sohn Paris. „Ich bin überglücklich meine Kollektion, an der ich Monate gearbeitet habe, endlich zeigen zu dürfen. Die Party- und Ballsaison kann kommen.“ so die glückliche Designerin. Eröffnet wurde die Show von First Face Beatrice Turin, die kürzlich auch die Jubiläums-Couture-Show von Harald Glööckler eröffnen durfte. Die ELISA MALEC Fashionshow wird auch auf Fashion TV international in den Modemetropolen der Welt zu sehen sein. Zwei Powerfrauen auf dem Weg nach ganz oben.

Die Designerin Elisa Malec hat schon als Kind davon geträumt einmal Mode zu entwerfen und nähte gemeinsam mit ihrer Mama Kleider für ihre Barbie Puppen. Ihre ganze Kindheit malte und zeichnete sie sehr gerne. Sie absolvierte ihr Modediplom an der Modeschule Hetzendorf und studierte danach Publizistik auf der Hauptuni Wien. Während ihrer Ausbildung entwarf sie mit 16 Jahren zwei Kollektionen für das Unterwäschelabel Skiny, welche europaweit verkauft wurden und hatte eine Designkooperation mit Swarovski. Im Mai 2011 gründet sie mit 24 Jahren kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes ihr eigenes Modelabel das ihren Namen trägt. Die Designerin verkaufte Ihre Kollektionen in Boutiquen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes eröffnete sie Ihre eigene Boutique im Herzen des 9. Bezirks auf der Währinger Straße 68. Derzeit widmet sich die Designerin ihren liebevollen Kollektionen die von ihrer Kaschmirbasic Kollektionen über eine Couture Unterwäschelinie bis hin zur Braut- und Abendcouture Kollektion reichen.