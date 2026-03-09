Auf rund 4.000 Quadratmetern erwartet Besucherinnen und Besucher nun ein außergewöhnliches Freizeiterlebnis: Der neue Minigolf-Bereich umfasst zwölf kreativ gestaltete Bahnen im Dschungel-Design. Stimmungsvolle Hintergrundgeräusche und neu konzipierte Hindernisse sorgen für eine besondere Atmosphäre und machen jede Bahn zu einer kleinen Abenteuerreise.

Das Angebot richtet sich an Gäste aller Altersgruppen und kann ganzjährig genutzt werden – unabhängig vom Wetter.

Prominente Gäste beim Eröffnungsabend

Zum VIP-Re-Opening durfte das CUBE zahlreiche prominente Gäste begrüßen. Unter ihnen waren Moderatorin und Model Katharina Steininger, der ehemalige Fußballprofi Manuel Ortlechner mit Kerstin Ortlechner, GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner, Model Tanja Duhovich, Sängerin Dorretta Carter, Schauspielerin und VieSFF-Founder Mery Cabezuelo sowie Karl Mahrer.

Auch Vertreter der Minigolf-Szene waren vor Ort: Christian Gobetz, Präsident des Österreichischen Minigolfverbandes, Johanna Knotzer, Vizepräsidentin des Verbandes, und Nationalteamspieler Patrick Schleich sorgten für sportliche Highlights.

„Play the Pro“ sorgte für Turnierstimmung

Ein besonderer Programmpunkt war die „Play the Pro – Minigolf Challenge“. Dabei konnten Gäste direkt gegen professionelle Minigolf-Spieler antreten. Ehrgeizige Duelle, viel Spaß und kleine Gewinne sorgten für echte Turnieratmosphäre und begeisterte Zuschauer.

Entertainment-Vielfalt und Lounge-Atmosphäre

Neben dem neuen Minigolf-Angebot präsentierte das CUBE auch seine vielfältigen Freizeitmöglichkeiten: Virtual Darts, eine der modernsten Bowling-Anlagen Europas, Billard sowie interaktive Game-Zonen standen den Gästen offen.

In der stilvollen Lounge konnten Besucherinnen und Besucher den Abend bei kreativen Drinks, modern interpretierten Food-Kreationen und Musik in urbanem Ambiente ausklingen lassen.

„Minigolf völlig neu gedacht“

„Mit dem Indoor Adventure Minigolf bringen wir ein Erlebnis ins CUBE, das Generationen verbindet. Uns war wichtig, Minigolf völlig neu zu denken – interaktiv, hochwertig und mit echtem Wow-Faktor.“

…betonte Philipp Pracser, CEO der Litus Group. Auch Miridon Berisha, COO der Litus Group, zeigte sich zufrieden: „Der heutige Abend zeigt perfekt, wofür CUBE steht: modernes Entertainment, innovative Konzepte und gemeinsame Erlebnisse.“

Weitere Informationen gibt es online unter www.cube-entertainment.at sowie auf Instagram unter @cube.wien.