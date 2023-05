Czapkapark im 3. Bezirk wird saniert und vergrößert

Der kleine Czapkapark soll endlich aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden – mit Sanierungsmaßnahmen, neuen Spielgeräten und einer Vergrößerung der Parkanlage ab Herbst.

Ein künftiges Highlight ist neben den geplanten neuen Spiel- und Actiongeräten die Erweiterung des Parks um den Vorplatz bei der Uchatiusgasse. Auch der Hügel wird mit Wellenbänken, Hängematten und einer Bank-Tisch-Kombination besonders in Szene gesetzt und zu einer Chill-Out-Area. Außerdem soll der Czapkapark durch ein Sonnensegel über dem Kleinkinderbereich auch weiterhin für jüngere Parkbesucher nutzbar bleiben. Die Umbauarbeiten sollen im kommenden September starten.

Beteiligung von Landstraßer Bürgern

Nach monatelangen, intensiven Planungen wurde der neue Entwurf kürzlich in den Büros der Agenda Landstraße präsentiert. Grundlage für die Neugestaltung sind die Ergebnisse eines breit angelegten Beteiligungsprozesses, der von der Agenda Landstraße begleitet wurde. Durch einen bunten Mix an unterschiedlichen Formaten in der digitalen und analogen Welt konnten zahlreiche Anregungen für die Neugestaltung von unterschiedlichen Nutzern einfließen.