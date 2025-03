Da ist der Wurm drin: Reiche Ernte im Wurm-Hotel Simmering

In Simmerng nahe dem Gasometer hat 2024 ein ungewöhnliches Etablissement eröffnet: Ein WurmHotel, das Biomüll in wertvollen Humus verwandelt und gleichzeitig die Nachbarschaft enger zusammenbringt. Jetzt wurde „Erntedank“ gefeiert und der erste wertvolle Humus gewonnen.​

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer wichtiger werden, geht Simmering mit gutem Beispiel voran. Dank des Wiener Klimateams entstand hier das erste WurmHotel im Bezirk, das nicht nur die Kreislaufwirtschaft fördert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl im Grätzl stärkt. „Das Klimateam Projekt „Ein WurmHotel für Simmering“ fördert nicht nur die Kreislaufwirtschaft direkt vor der Haustür, sondern stärkt auch die Gemeinschaft im Grätzl“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

​Check-in für Regenwürmer: ein richtiges Wurmparadies

Im Sommer 2024 war es soweit: Beim Gasometer wurde das erste WurmHotel Wiens eröffnet. Doch statt luxuriöser Suiten bietet dieses Etablissement komfortable Kompostbedingungen für bis zu 20.000 Regenwürmer. Die Idee dahinter ist simpel und genial zugleich: Organische Abfälle wie Obst- und Gemüsereste sowie Zeitungspapier dienen den Würmern als Nahrung. Durch ihre emsige Tätigkeit entsteht innerhalb weniger Monate nährstoffreicher Humus, der als Dünger für Pflanzen genutzt werden kann. Ein positiver Nebeneffekt: Da der Biomüll rasch kompostiert wird, entsteht keine Geruchsbildung. ​

Kompost-Community: Wenn Nachbarn gemeinsam „wurmen“

Hinter dem Erfolg des WurmHotels steht eine engagierte Gruppe von zehn Anwohnern, die sogenannte Kompostgemeinschaft. Diese kümmert sich um die regelmäßige Fütterung der Würmer und sorgt für den reibungslosen Betrieb des Hotels. Eine WurmHotelier fungiert als Ansprechpartner und Koordinator. Zweimal jährlich, im Frühling und Herbst, wird der produzierte Humus geerntet und unter den Mitgliedern verteilt. Dieses gemeinsame Engagement fördert nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern stärkt auch den sozialen Zusammenhalt im Viertel. ​

Erntedank mal anders: Das erste Wurmfest in Simmering

Am 24. März 2025 war es so weit: Die Kompostgemeinschaft feierte das erste Erntedankfest des WurmHotels. Der von den Würmern produzierte Humus wurde geerntet und direkt genutzt, um Pflanzen in die nährstoffreiche Erde umzutopfen. Fünf neue Mitglieder wurden in die Gemeinschaft aufgenommen und freuen sich darauf, künftig ihre organischen Abfälle den fleißigen Würmern zu überlassen. Durch die kontinuierliche Begleitung und Evaluierung des Projekts durch Impact Innovation wird das WurmHotel stetig weiterentwickelt, um es noch besser an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. ​„Das Wurmhotel beim Gasometer stärkt das Bewusstsein für umweltfreundliche Abfallverwertung direkt vor Ort und unterstützt Bewohner, sich aktiv im Bereich Kreislaufwirtschaft einzubringen“, sagt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

wurmHotel.com

klimateam.wien.gv.at