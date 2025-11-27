Süßer die Kassen nie klingen als Frohbotschaft für die Wirtschaft! Mit dem ersten Advent-Wochenende geht die Weihnachtssaison richtig los. Und die Hotels und Beherbergungsbetriebe sind so gut wie ausgebucht, quer durch alle Kategorien, wie Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien, bestätigt: „Advent in Wien spricht alle Typen von Reisenden an. Es kommen junge Leute, die einfachere Hotels buchen, genauso wie Luxus-Urlauber, die sich in den besten Zimmern der Stadt einmieten.“

Klassischer Gäste-Mix

Aus welchen Ländern die Gäste kommen? Eigentlich der klassische Touristen-Mix. “Amerikaner, Gäste aus Deutschland und der Schweiz sowie aus dem Rest Europas. Durch die hohe Nachfrage sind auch die lukrierten Zimmerpreise für die Hotels in Ordnung, was gerade jetzt zu Jahresende wichtig ist, um 2025 gut abschließen zu können“, betont Neutatz.

Anreise am Donnerstag

Auffallend ist, dass viele Gäste am Donnerstag anreisen und drei Nächte bleiben. Da die Geschäftsreisen gegen Jahresende zurückgehen, ein guter Ausgleich für die Hotels wie das berühmte Hotel Sacher gegenüber der Oper. Hier schwingt Nostalgie mit und die innerstädtischen Christkindlmärkte sind zu Fuß gut erreichbar. Das Sacher profitiert ebenso wie Marriott, Park Hyatt, Ritz-Carlton im gehobenen Segment oder Guesthouse, Boutique-Hotel, Aparthotel Adagio & Co im mittleren Segment.

