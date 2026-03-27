Wer an Darmkrebs denkt, spürt oft Unbehagen, doch die Angst vor der Darmspiegelung ist häufig unbegründet. „Die Untersuchung ist sehr sicher, unsere Patient:innen merken kaum etwas“, erklärt Oberarzt David Allerstorfer von der Klinik Landstraße. Früh erkannt, lassen sich Krebsvorstufen oft ohne Operation schonend entfernen und mit direkter Entlassung noch am selben Tag.

Frühformen minimalinvasiv behandeln

Darmkrebs entwickelt sich meist aus gutartigen Polypen. In der Klinik Landstraße nutzen Ärztinnen und Ärzte die interventionelle Endoskopie, um diese Vorstufen direkt während der Koloskopie zu entfernen. Dank der Technik der Endoskopischen Submukosa-Dissektion (ESD) können selbst größere Gewebeveränderungen und Frühkarzinome vollständig und minimalinvasiv entfernt werden.

„Früher wäre dafür eine große Operation nötig gewesen“, so Allerstorfer, der als einer von drei Wiener Ärzten das Diplom „Interventionelle Endoskopie“ der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie und der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie erhalten hat.

Sicher üben dank dem Hightech-Simulator

Ein österreichweit einzigartiger Endoskopie-Simulator hebt die Ausbildung auf ein neues Level. Ärzte in Ausbildung können damit virtuelle Darmspiegelungen durchführen, Gewebeproben entnehmen und Polypen entfernen am originalgetreuen Gerät. „Die Simulation wirkt täuschend echt, geübt wird an realen Fällen. Erst wenn alle Szenarien erfolgreich gemeistert wurden, dürfen unsere Ärzt:innen die Untersuchung bei Patient:innen durchführen“, erklärt Christian Madl, Vorstand der 4. Medizinischen Abteilung für Gastroenterologie in der Klinik Landstraße.

Vorsorge-Untersuchungen retten Leben

Darmkrebs zeigt in frühen Stadien oft keine Symptome. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab 45 Jahren – oder früher bei familiärer Vorbelastung – ermöglichen eine Heilung, bevor ernsthafte Beschwerden auftreten. Auffällige Befunde werden direkt in das Endoskopie-Zentrum der Klinik Landstraße weitergeleitet, wo modernste Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen. Ein gesunder Darm bedeutet Lebensqualität – und kann im Ernstfall Leben retten.

Podcast Klinikkosmos: Darmkrebs früh erkennen – Pflege in der Endoskopie

Darmkrebs im Wiener Gesundheitsverbund