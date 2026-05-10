Die Austria feiert heuer nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch das 115-jährige Jubiläum des Wiener Traditionsvereins – mit einem Vorteil, der sich wirklich auszahlt: Mitglieder sparen mindestens 15 Prozent in jeder Kategorie und damit so viel wie noch nie. Die Abo-Verlängerung für bestehende Abonnenten ist ab Freitag, 8. Mai, 12 Uhr möglich. Mit dem Saison-Abo 2026/2027 von Austria Wien sichern sich die Fans unvergessliche Stadion-Momente mit Profis, Young Violets und Frauen.

Damit nicht genug, bietet die Austria das kinder- und mitgliederfreundlichste Abo der gesamten Bundesliga an – für die treuesten Fans, für Familien und all jene Menschen, die Teil der Austria-Familie sein wollen. Wer noch nicht Mitglied 2026/27 ist, kann seine Mitgliedschaft bereits jetzt unter austria-mitglied.at abschließen.

Frauen-Teams und Young Violets inkludiert

Der Nutzen des neuen Abos geht dabei weit über die klassischen Spieltage der Kampfmannschaft hinaus: Neben allen Liga-Heimspielen der Profis sind auch sämtliche Liga-Heimspiele des erfolgreichen Frauen-Teams sowie der Young Violets inkludiert. Auch den ÖFB-Cup erlebt man mit Abo bis zum Viertelfinale gratis mit.

An Spieltagen dient das Abo vor und nach den Bundesliga-Heimspielen der Kampfmannschaft weiterhin als Fahrschein für die Wiener Linien.

Die Abo-Phasen im Blick

Abo-Verlängerung: ab Freitag, 8. Mai, 12:00 Uhr

Abo-Verkauf für Mitglieder: ab Dienstag, 19. Mai, 12:00 Uhr

Freier Abo-Verkauf: ab Samstag, 23. Mai, 12:00 Uhr

Das Abo ist online, eingeloggt unter fak.at/tickets sowie im Fanshop (Mo-Sa, 12-18 Uhr) erhältlich.