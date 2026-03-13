Backkunst und die Ausbildung junger Talente haben bei der familiengeführten Bäckerei Ströck Tradition. Im Durchschnitt eignen sich hier 45 junge Menschen in vier Lehrberufen die Kenntnisse für ihre berufliche Zukunft an. Jährlich nimmt Ströck rund 15 neue Talente auf, um sie für die Backkunst zu begeistern und für unterschiedliche Positionen im Unternehmen auszubilden. Nachhaltigkeit zeigt sich bei Ströck nicht nur in den Produkten, wie der „Bio-Wiederbrot“-Linie zur Vermeidung von Food Waste, sondern auch in der langjährigen Bindung von Mitarbeitern, welche die 1.600-köpfige Ströck-Familie bereichern.

„Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis zwischen dem Team und dem Unternehmen. Dieser Wert ist uns als Familienunternehmen besonders wichtig.“, so Geschäftsführerin Irene Ströck das Projekt.

Snack plus Römerquelle gratis

Ein Meilenstein in der gemeinsamen Zusammenarbeit ist die Lehrlingswoche, die Geschäftsführerin Irene Ströck heuer bereits zum neunten Mal initiiert. “Einmal im Jahr legen wir vertrauensvoll eine stark frequentierte Filiale in die Hände unserer heranwachsenden Talente und lernen gemeinsam aus ihren Ansätzen. Die Lehrlingswoche bringt uns als Unternehmen gemeinsam weiter und öffnet neue Blicke in die Zukunft”. Genauer gesagt: Eine Woche lang übernehmen Auszubildende eine stark frequentierte Filiale und besetzen alle Positionen zwischen Backstube, Verkauf und Management.

Tipp: In diesem Jahr servieren die jungen Backkünstler das mediterrane Focaccia Prosciutto, Salami und Tomate-Mozzarella. Nur in der Lehrlingswoche bekommen die Ströck-Kunden ein gratis Mineral dazu.

Weitere Informationen zur Ströck-Lehrlingswoche auf stroeck.at