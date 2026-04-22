Für viele Wienerinnen und Wiener ist der Blick vom Balkon oder einer Aussichtsplattform alles andere als ein Vergnügen. Eine aktuelle österreichweite Studie zeigt nun, wie präsent das Thema tatsächlich ist: Rund 66 Prozent der Bevölkerung fühlen sich in großen Höhen unwohl. Während 22 Prozent stark betroffen sind, berichten weitere 44 Prozent von mittlerem Unbehagen.

Besonders häufig werden Glasplattformen, Leitern oder offene Aussichtsterrassen als herausfordernd empfunden. Mehr als die Hälfte der Befragten hat sogar schon bewusst auf Aktivitäten verzichtet, weil sie mit Höhe verbunden waren. Typische Reaktionen reichen von weichen Knien über Herzklopfen bis hin zu einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis.

Training dort, wo es zählt: in realer Höhe

Mit einem neuen Workshop-Angebot setzt der Donauturm nun genau hier an. Gemeinsam mit dem Psychologischen Zentrum Phobius wurde ein praxisnahes Trainingsformat entwickelt, das Theorie und unmittelbare Erfahrung kombiniert.

Der dreistündige Workshop startet mit einer fundierten Einführung: Teilnehmende erfahren, wie Höhenangst entsteht und welche körperlichen sowie psychischen Prozesse dahinterstecken. Ergänzt wird das Ganze durch konkrete Strategien wie Atemtechniken, Entspannungsübungen und mentale Ansätze.

Im Anschluss geht es hinaus – oder besser gesagt: hinauf. In Kleingruppen durchlaufen die Teilnehmer mehrere Stationen in bis zu 160 Metern Höhe. Schritt für Schritt werden sie an die Situation herangeführt, begleitet von Psychologinnen und Psychologen.

Fünf einfache Tipps gegen die Angst

Die Expertinnen und Experten geben den Teilnehmenden auch praktische Werkzeuge mit:

Ruhig und bewusst atmen (4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus)

Den Bodenkontakt aktiv spüren

Muskeln gezielt entspannen

Sich selbst Sicherheit zusprechen

Rückzugsimpulse erkennen und bewusst gegensteuern

Diese Techniken sollen helfen, auch außerhalb des Workshops sicherer mit herausfordernden Situationen umzugehen.

Mutprobe inklusive: Europas höchste Rutsche

Wer sich am Ende noch etwas zutraut, kann sich einer besonderen Herausforderung stellen: der Donauturm-Rutsche. Sie führt von 165 Metern Höhe entlang der Außenseite des Turms nach unten – nichts für schwache Nerven, aber ein möglicher Abschluss für alle, die über sich hinauswachsen möchten.

Termine und Details

Die Workshops starten im Mai 2026 und finden an ausgewählten Terminen jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 199 Euro und beinhaltet neben der Betreuung auch den Eintritt sowie das Rutschen-Ticket.