„Das Dorf“ wird zum Zentrum des 3. Bezirks

Auch heuer feiert die Event-Location „Das Dorf“ (3., Obere Viaduktgasse 2) ein dreitägiges Fest im öffentlichen Raum mit Nachbarn, Kulturfreunden aus dem 3. Bezirk und Gästen aus ganz Wien. Auf dem Programm stehen Livemusik, Ausstellungen, Tanz, Kino und kulinarische Genüsse. Geboten wird ein Kulturprogramm mit Wiener Szene-Größen und Newcomern – und das alles bei freiem Eintritt. Auch Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt erwarten die Besucher.

Buntes Kulturprogramm

Am kommenden Freitag geht’s los mit der Vernissage der Schau „Positionen aus der Wildnis“ von Walter Wegger, um 19 Uhr steigt dann das Open-Air-Kino mit Filminstallation, Roadmovie und Doku. Highlights am Samstag sind die Konzerte der Band „Die faulen Kompromisse“

(18 Uhr) und „Big John & The Vienna Soul Society“ (20 Uhr). Am Sonntag bittet Erik Trauner ab 12 Uhr zum Solokonzert, ab 15 Uhr jazzen Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett. Alle Infos: www.dasdorf.at