Das Lesen und noch viel mehr das Vestehen von Strom- und Energierechnungen stellt für viele Verbraucher eine unerwartete Herausforderung dar. Obwohl solche Rechnungen im Alltag regelmäßig auftauchen und direkte Auswirkungen auf das Haushaltsbudget haben, sind sie oft komplex aufgebaut und verwenden eine Fachsprache, die für Laien schwer verständlich ist. Diese Schwierigkeit beginnt bereits bei der Struktur der Rechnung: Sie besteht typischerweise aus einer Mischung aus technischen Angaben, Tarifinformationen, Abrechnungszeiträumen, Verbrauchswerten, staatlichen Abgaben sowie verschiedenen Preisbestandteilen, die nicht immer intuitiv nachvollziehbar sind.

Eine Problematik, der sich die GB* nun gemeinsam mit der Verbraucherschlichtung Austria widmet. Dafür lädt man alle, die ihre Strom- und Gasrechnung richtig lesen und verstehen wollen zum “Energie Café”. Dieses findet am 19. November von 16 bis 18 Uhr im GB*Stadtteilbüro, Haberlgasse 76 in Ottakring statt. Vor Ort stehen Experten bereit, die mit den Gästen gemeinsam Schritt für Schritt den Aufbau einer Energierechnung (Jahresabrechnung und Heizkostenabrechnung) durchgehen, Fachbegriffeerklären und zeigen, wie man den eigenen Verbrauch besser einschätzen kann. “Bringen Sie gern Ihre eigene Rechnung mit, um gleich ganz konkret Fragen zu stellen.”, so die GB*.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung nicht nötig.

Alle weiteren Infos unter klimawerkstatt.gbstern.at/programm