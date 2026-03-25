Während in der Wiener Stadthalle bald performt wird, spielt sich der eigentliche ESC oft ganz woanders ab: auf Sofas, in Parks, bei Public Viewings – überall dort, wo laut mitgesungen, noch lauter mitgefiebert und Punkte mindestens genauso emotional vergeben werden wie auf der Bühne. Genau für diese Momente hat Ottakringer die streng limitierte Sonderedition entwickelt. Eine Dose, die visuell hält, was der ESC verspricht: Aufmerksamkeit. Laut, bunt, unübersehbar – und damit genauso einzigartig wie die Performances selbst. Auch geschmacklich orientiert sich das Bier am Charakter des Events: Als eigenständiges Märzen-/Lagerbier bewusst unkompliziert und breit zugänglich – gemacht für viele Geschmäcker und der ideale Begleiter für die größte Musik-Show der Welt!

„Der ESC schafft es wie kaum ein anderes Event, Menschen zusammenzubringen – ganz egal, wo sie gerade sind. Genau dieses Gefühl wollten wir einfangen. Ein Bier, das man genießt, das man trinkt, oder einfach nur ein Bier als Begleiter des Abends beim Mitsingen und Mitfiebern“ so Florian Hochebner, Geschäftsführung der Ottakringer Brauerei.

Die sehr limitierte Sonderedition ist ab sofort im 12er-Pack bei BILLA und SPAR erhältlich.

Offizieller Bierpartner

Neben der Sonderedition im Handel ist Ottakringer als offizieller Bierpartner an sämtlichen zentralen Schauplätzen des Eurovision Song Contest präsent – von der Wiener Stadthalle über das Eurovision Village bis hin zu weiteren Eventlocations in der Stadt. Ausgeschenkt wird dort das Ottakringer Lager – ein klassisches Wiener Bier mit nur 4.7 % Alkoholgehalt und bewusst zugänglichem Charakter. Kurz gesagt: Ein Bier für alle.

Wer das Finale nicht nur vor dem heimischen Fernseher erleben will, pilgert direkt zur Quelle. Die Brauerei in Ottakring transformiert sich im Mai zum Epizentrum für ESC-Begeisterte: Etwa bei

Ottakringer Disco Night – ESC-Edition“

Großes Public Viewing des Finales auf dem Brauereigelände

Weitere Informationen unter: www.ottakringerbrauerei.at.