Die Präsentation des neuen Werkes, das sich ideal als nettes, kleines Weihnachtsgeschenk eignet, fand im Polizei-Servicecenter am Schottenring im 1. Bezirk statt. Und die Stimmung war fröhlich, vor allem dank der Lesung von “Trautmann” Wolfgang Böck. Da wurden Kapitel wie “die feuchtfröhliche Geiselnahme”, “eine Lektion am Würstelstand” oder “Blasen zahlt sich nicht aus” so richtig lebendig.

Der andere Polizei-Alltag

Und Herausgeber Florian Keusch, der das Buch gemeinsam mit Martin Heimhilcher und Josef F. Toman im Live-Relation-Verlag veröffentlichte, betonte einleitend: “Medial gibt es ja viele Polizei-Geschichten, die nicht positiv sind. Mit dem Buch wollen wir zeigen, dass es auch die andere Seite gibt, dass hinter jeder Uniform ein Mensch steht: mit Humor, Selbstironie, Zweifeln und einem großen Pflichtbewusstsein.” Er bedankt sich herzlich “bei der Wiener Polizei für die tolle Zusammenarbeit”.

Mit Augenzwinkern

Mit einem Augenzwinkern, aber stets respektvoll macht “Das fliegende WC” sichtbar, wie viel Alltag, Menschlichkeit und Wiener Schmäh hinter Blaulicht und Einsatzprotokollen stecken. Wenn aus einer angeblichen Geiselnahme eine ausgelassene Feier wird, eine vermeintlich Tote plötzlich hörbar zu schnarchen beginnt oder ein “Leichnam” splitterfasernackt aus dem Bett springt und sich für ein Chamäleon hält …

“Das fliegende WC und andere unglaubliche und skurrile Polizeigeschichten”

Herausgeber: Florian Keusch, Martin Heimhilcher, Josef F. Toman

Preis: 14,90 Euro

Rückfragen/Bestellungen: thomas.strachota@echo.at