2026 steht im 12. Bezirk ganz im Zeichen der Literatur. Mit den Meidlinger Literaturtagen wird das Lesen direkt in die Grätzl, Lokale, Märkte und Veranstaltungsräume gebracht, um Literatur niederschwellig und kostenlos für alle Altersgruppen erlebbar zu machen. Schon zu Beginn wartet ein ganz besonderer Event. Am 21. März, lädt die Bezirksvorstehung Meidling von 14 bis 17 Uhr zum Internationalen Vorlesetag in den Ferdinand-Kral-Saal im Amtsgebäude ein. Initiiert wird die Veranstaltung von Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Barbara Marx.

„Lesen verbindet Generationen und schafft gemeinsame Erlebnisse. Wenn wir als Bezirk einen literarischen Schwerpunkt setzen, dann geht es uns darum, Bildung und Kultur ganz selbstverständlich im Alltag der Menschen zu verankern.” sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Der Vorlesetag ist zugleich der Auftakt für einen literarischen Schwerpunkt im Jahr 2026. Mit dem Vorlesetag und den Meidlinger Literaturtagen setzt der Bezirk ein klares Zeichen für Lesen, Sprache und kulturelle Bildung im Grätzl. Auf dem Programm stehen eine gemütliche Leseecke mit bereitgestellten Büchern, eine Bastelstation mit Lesezeichen sowie altersgerechtes Vorlesen. Wilfried Zankl, Barbara Marx und Gemeinderätin Katharina Weninger lesen für verschiedene Altersgruppen.

„Für Kinder ist es wichtig, die Freude an Büchern früh zu entdecken. Als Mutter weiß ich, wie entscheidend es ist, diese Liebe zur Literatur von Anfang an zu fördern. Mit dem Vorlesetag ermöglichen wir vor allem den jüngsten Meidlinger*innen einen einfachen Zugang zu Büchern. Und setzen bewusst einen analogen Gegenpol zur allgegenwärtigen Bildschirmzeit.“ so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Barbara Marx.

Der Nachmittag richtet sich an Familien aus dem Bezirk. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.