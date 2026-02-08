Im DAS Margareten treffen sich künstlerische Experimente und gesellschaftliches Miteinander, Tanz und Schauspiel, Musik und Kabarett. Ziel ist ein lebendiger Ort der Begegnung, an dem man Kultur nicht nicht nur zeigt, sondern auch gemeinsam erlebt. Ein Raum für alle Altersgruppen, für Profis und Laien, für die Menschen im Bezirk und darüber hinaus.

Neuer Treffpunkt für Kunst und Bezirk

Wo einst Gewerkschaftsfeste gefeiert und später Theaterexperimente gewagt wurden, entsteht nun ein Ort, der Margareten kulturell neu belebt und bereichert. DAS Margareten versteht sich nicht als klassische Spielstätte, sondern als lebendiger Begegnungsraum, der Kunst, Training und Community-Arbeit miteinander verbindet. Die frisch revitalisierten Räumlichkeiten sind barrierefrei gestaltet, technisch auf dem neuesten Stand und für Künstler ebenso wie für das Publikum aus dem Bezirk bewusst offen gedacht.

Eröffnung im Zeichen der Verwandlung

Zum Auftakt lädt DAS Margareten am 28. Februar und 1. März zur Performance Metamorphosis. Der Titel ist Programm: Tanz, Musik, Comedy und Tanztheater greifen ineinander und zeigen die künstlerische Bandbreite des neuen Hauses. Auf der Bühne stehen unter anderem Jasmin Avissar und Alejandro Parente, Nadja Puttner, Moritz Sauer sowie das Musikduo QUOD. Durch den Abend führt Host Saad Al Ghefari, der dem Programm Leichtigkeit und Witz verleiht. Im Anschluss an die Premiere am Samstag wird gemeinsam gefeiert: Publikum, Künstler und Team markieren den Beginn dieses neuen Kapitels.

Bühne, Werkstatt und Gemeinschaft

Geleitet wird DAS Margareten von den Tänzerinnen und Choreografinnen Nadja Puttner und Jasmin Avissar. Ihre Vision: ein Haus, in dem sich Kunst und Gesellschaft selbstverständlich begegnen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Tanz als universeller Sprache, ergänzt durch Schauspiel, Musik und Kabarett. Neben Vorstellungen wird es Workshops, Trainings und Mitmach-Formate für alle Altersgruppen geben – vom professionellen Training bis zu Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Bereits das Eröffnungswochenende zeigt diese Offenheit. Am Sonntagvormittag gehört die Bühne den Jüngsten, wenn eine interaktive Performance Babys und Begleitpersonen zum gemeinsamen Entdecken einlädt. Mit DAS Margareten gewinnt der fünfte Bezirk einen Ort, der nicht nur Kultur zeigt, sondern sie gemeinsam mit dem Publikum neugierig, inklusiv und fest im Grätzel verankert entwickelt. Wer das Theater für die letzten Finanzierungsschritte unterstützen möchte: bis 16. Februar 2026 läuft online noch eine Crowdfunding-Initiative.

Eröffnungswochenende

Sa., 28.2.2026, 19.30 Uhr: Performance Metamorphosis & feierliche Eröffnung

Tickets: € 45,- / € 41,- / € 36,- / € 27,- / € 22,-

Performance Metamorphosis & feierliche Eröffnung Tickets: € 45,- / € 41,- / € 36,- / € 27,- / € 22,- So, 1.3.2026, 10 Uhr: Baja Buf – VRUM Performing Arts Collective

Interaktive Performance für Babys (10-24 Monate) und ihre Begleitpersonen

Tickets: € 12,-

Baja Buf – VRUM Performing Arts Collective Interaktive Performance für Babys (10-24 Monate) und ihre Begleitpersonen Tickets: € 12,- So., 1.3.2026, 19.30 Uhr: Performance Metamorphosis

Tickets: € 40,- / € 36,- / € 32,- / € 24,- / € 20.-

Karten-Reservierungen, Tickets: E-Mail: office@dasmargareten.at I Tel: +43 699/18 67 44 58 I kupfticket.com

DAS Margareten – Raum für lebendiges Theater

Margaretenstraße 166, 1050 Wien

Spielplan stets aktuell unter: www.dasmargareten.at