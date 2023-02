Penzinger Bezirksmuseum feiert 60 Jahre Jubiläum

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten“ soll der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl einst gesagt haben. Und was im Großen gilt, gilt natürlich auch im Kleinen. Denn die Penzinger Geschichte ist reich an interessanten und spannenden Details, wie ein Besuch im Bezirksmuseum Penzing jedes mal aufs Neue beweist. Und das bereits seit 60 Jahren.

Vom Vogelbaum

(C) Stefan Burghart: WIENER BEZIRKSBLATT-Chefredakteur überzeugte sich selbst von der reichen Geschichte Penzings.

Im Jahr 1963 wurde das Bezirksmuseum in der Penzinger Straße 59 offiziell mit der Ausstellung „Verkehrswege als Wegweiser der Geschichte“ eröffnet. Ein Thema, das heute noch so aktuell eh und je ist. Zum 60-jährigen Jubiläum feiert die Penzinger Institution sich selbst mit der Ausstellung „60 Jahre Bezirksmuseum Penzing“. In der Sonderausstellung wird auf frühere Ausstellungen und Veranstaltungen hingewiesen. Der Blick reicht dabei von den Türkenkriegen bis hin zur Hommage an den TV-Star und Volksschauspieler Heinz Conrads.

In zahlreichen Räumen lässt sich die Bezirksgeschichte hautnah erleben: Ein Wohnzimmer um 1900 oder eine Küche aus 1930 zeigen, wie das Leben früher einmal war. Ein besonderes akustisches Highlight bietet der Vogelbaum. Dieser stammt aus einer Sonderausstellung zum Thema „Wiental-Wienerwald“ aus dem Jahr 2002. Mehr als 30 Vogerl zwitschern vom Baum und werden detailliert vorgestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren