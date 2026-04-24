Primärversorgungseinheiten spielen immer mehr Rolle, oft sind sie die erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem. Das neue Penzinger Zentrum für Allgemeinmedizin bietet hausärztliche Versorgung mit kurzen Wegen: von Vorsorge-Untersuchungen und Blutabnahmen bis zu interdisziplinären Angeboten.

Die Türen sind geöffnet

“Primärversorgungseinheiten sind ein wesentlicher Baustein für die moderne medizinische Versorgung in Österreich. Sie ermöglichen eine enge Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsberufe und schaffen damit sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Ärztinnen und Ärzte große Vorteile. Wien nimmt hier eine Vorreiterrolle ein”, betont dazu Agnes Streissler-Führer von der Gebietskrankenkasse.

39 PVE in Wien

Aktuell stehen österreichweit bereits 116 Primärversorgungseinheiten zur Verfügung, davon 14 speziell für Kinder und Jugendliche. In Wien wurden bisher 39 PVE etabliert, wie jetzt in der Linzer Straße 221. “Mit jeder neu eröffneten PVE wird die medizinische Versorgung der Wiener im niedergelassenen Bereich verbessert. Mit dem Primärversorgungszentrum Penzing hat ein neuer wichtiger Versorgungspunkt im Westen Wiens geöffnet”, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Betreuung im Alltag

“Unser Ziel ist es, Medizin umfassend zu denken und Patientinnen und Patienten bestmöglich durch den Alltag zu begleiten. Die Arbeit im Team ermöglicht es uns, mehr Zeit für die individuelle Betreuung zu haben und unterschiedliche Kompetenzen zu bündeln“, erklären die beiden Gesellschafterinnen und leitenden Ärztinnen Dr. Treberer-Treberspurg und Dr. Mahmoud.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten der PVE Penzing: Montag bis Donnerstag: 9 – 19 Uhr, Freitag: 7 – 17 Uhr.