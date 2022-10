Das „Rodauner Nikolausspiel“ kehrt zurück

Vor einem Vierteljahrhundert, im Dezember 1997, fand das erste „Rodauner Nikolausspiel“ statt. Bis 2002 fand das Spektakel am Kirchenplatz vor der Rodauner Berkirche statt. Zuletzt mit 140 mitwirkenden. Nach 20 Jahren Pause kommt das „Spektakel mit Tiefgang“ wieder zurück und sucht noch Darsteller!

Gabe für die Kinder

Bei dem Open-Air Erlebnis können interessierte Kinder und auch Erwachsene mit selbst gefertigten Kostümen und mit wenig Probenaufwand mitmachen. Im Stück wird der Heilige Nikolaus von Luzifer, den „Fürsten der Nacht“ und seine teuflischen Gesellen, bestehend aus mehreren Krampus-Gruppen sowie die „schwarzen Ritter“ vertrieben. Am Ende dieser Darstellung wird Nikolaus eine kleine Gabe an die Kinder verteilen.

Welche Rollen gibt es zu vergeben? Als Mitglied der „Festgemeinde“ in mittelalterlicher oder zumindest ähnlicher Gewandung. Als einer der Mönche, die einziehen, wenn plötzlich der „Tod“ erscheint. Als „Hexe der weißen Magie“, um beim „Tanz der Elemente“ dabei zu sein, oder als „Lichtgestalt“, um mit dem „Hl. Nikolaus“ die dunklen Kräfte zu vertreiben. Auch als „teuflische(r) Geselle(in)“ oder „Ritter(frau) des Krieges“.

Anmeldung und Probe

Anmeldung und Fragen per Mail an hans_steiner@gmx.net senden. Die Proben finden jeweils am Kirchenplatz statt.

Termine: