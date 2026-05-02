Theater und mehr bringt Jane Austens freche Gesellschaftskomödie auf die Bühne!

England, Ende des 18. Jahrhunderts: Die attraktive Lady Susan sorgt für Aufregung in der guten Gesellschaft – frisch verwitwet, kokettiert sie bereits wieder mit ihren Verehrern. Um den Gerüchten über eine angebliche Affäre zu entgehen, zieht sie sich auf das Anwesen ihrer Schwägerin zurück. Dort entspinnt sich rasch ein intensiver Flirt mit deren Bruder, dem adretten Reginald DeCourcy. Doch als eines Tages ihre Stieftochter Frederica auftaucht, geraten Lady Susans Pläne in Gefahr. Denn diese lehnt ihren Auserwählten, den ebenso reichen wie einfältigen Sir James Martin strikt ab und verliebt sich stattdessen in Reginald…

Mit „Lady Susan“ zeigt Theater und mehr Jane Austens frechstes und lustigstes Werk: eine pointierte Gesellschaftskomödie voller Intrigen, Charme und großen Gefühlen! Die Aufführung im 23. Bezirk findet am 6. Mai 2026 um 19:30 Uhr im Klaviersalon Atzgersdorf statt.

Wolfgang Ermischer, Vorsitzender der Liesinger Kulturkommission betont: „Das Stück wird durch die Liesinger Kulturförderung unterstützt. Diese trägt zur kulturellen Vielfalt in Liesing bei und ermöglicht es, hochwertiges Theater direkt vor Ort erlebbar zu machen.“

Weitere Informationen sowie Karten sind unter www.theaterundmehr.at erhältlich.