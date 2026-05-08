Der neue Standort punktet mit einer guten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie zwei Stunden gratis Parken in der Riverside-Garage. Schon vor der Öffnung können Besucherinnen und Besucher im beheizten Innenbereich warten. Ein modernes Ticketsystem sorgt zudem für eine geordnete und effiziente Annahme.

Auch die Ausstattung wurde großzügig geplant: Vier Annahmeschalter und vier Blutabnahme-Kabinen ermöglichen kürzere Wartezeiten. Dazu kommen WLAN für Patienten, ein großzügiger Wartebereich sowie moderne, helle Räumlichkeiten.

Fokus auf Barrierefreiheit und Privatsphäre

Besonderen Wert legt das Labor Vidotto auf Barrierefreiheit. Neben einem eigenen Rollstuhlschalter steht auch eine rollstuhlgerechte Toilette zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden spezielle Räume eingerichtet, darunter ein Spermiogramm-Raum sowie ein Bereich für die Drogenharnabgabe mit mehr Privatsphäre.

Zusätzlich ist mit „andrescan Nutrition & Health“ auch eine Ernährungsberatung direkt am Standort vertreten und erweitert damit das Gesundheitsangebot vor Ort.

Ordinationsfläche mit eigenem Eingang verfügbar

Weiters steht eine Fläche von ca. 160 m² für die Errichtung einer Ordination mit eigenem Eingang zur Verfügung. Planung und Ausbau können gerne organisiert werden. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Dr. Klaus Koschatzky (koschatzky@labor-vidotto.at).

Laborbesuch mit Zusatzkomfort

Wer den Termin erledigt hat, kann die Infrastruktur des Riverside nutzen: Ein Kaffeehaus befindet sich direkt gegenüber, außerdem laden zahlreiche Geschäfte zum anschließenden Einkaufsbummel ein.

Das Team von Labor Vidotto freut sich darauf, Patientinnen und Patienten in den neuen hochmodernen Räumlichkeiten willkommen zu heißen.