Das Triestingtal lädt zum Erlebnisausflug auf zwei Rädern

Radeln und genießen heißt es am Samstag, den 10. Mai 2025, wenn zum vierten Mal die Strecke zwischen Leobersdorf und Kaumberg zum Genuss-Zentrum wird.

Entlang des Triesting-Gölsental-Radwegs warten zahlreiche Highlights: Vierzehn Erlebnis-Stationen mit Kultur, Unterhaltung und Kulinarik laden zum Absteigen und Verweilen ein. Regionale Köstlichkeiten von heimischen Direktvermarktern, Live-Musik direkt vom Fahrradsattel aus genießen sowie Spiel & Spaß stehen am Programm. Der Rad-Genuss-Tag mit seinen 14 Erlebnis-Stationen hat sich als attraktives Format für Bewohner der gesamten Region bewährt, ist aber vor allem auch für überregionale Gäste einen Ausflug wert.

Heuer nehmen auch Partnerbetriebe als Aussteller teil, die nicht direkt am Radweg liegen. So kann man z.B. erstmalig alles über den Garten beim „Natur im Garten-Mobil“ in Enzesfeld-Lindabrunn erfahren, Süßes vom Schloss Hernstein in Fahrafeld kosten und in Kaumberg wartet das WILD.LIVE! Mobil der Österreichischen Bundesforste auf interessierte Besucher.

Anradeln in Weissenbach

Die offizielle Eröffnung – das „Anradeln“ – findet am 10. Mai um 10 Uhr beim Spielplatz in Weissenbach, mit einer musikalischen Einlage der Musikschule Triestingtal, statt. Für LEADER-Regions-Obmann Bgm. Josef Balber ist der Rad-Genuss-Tag eine runde Sache: „Das Triestingtal ist eine ideale Kulisse für ein Rendezvous mit Erholung und Entspannung. Es bietet für jeden Geschmack das Passende und heißt seine Gäste herzlich willkommen“, sagt Josef Balber.

Jede Genuss-Station bietet ihr eigenes Programm, betreut von regionalen Ausstellern, Direktvermarktern, Bike-Fachleuten und Kulturschaffenden – bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr. Der Einstieg ins Radvergnügen ist von überall aus möglich, in beliebiger Reihenfolge und Fahrtrichtung. Eine gute Orientierung bietet der Online-Streckenplan. Radfans können via Smartphone alle Programmpunkte entdecken und sich gleich die Lieblingsstationen aussuchen. Es gibt auch einen eigens eingerichteten, kostenlosen Postbus-Shuttle mit Fahrradanhänger auf der gesamten Strecke von ca. 30 km.

Das Programm und alle Details findet man auf wienerwald.info/radgenusstag