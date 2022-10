Am 18. Oktober fand in Wieden die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Der festliche Rahmen des Wiedner Amtshauses in der Favoritenstraße 18 war ideal für die Verleihung der diesjährigen Bezirksawards. Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft und Gesundheit wurden im Rahmen der Preisverleihung ausgezeichnet. „Die Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung und Infrastruktur auf der Wieden“, so Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl in ihren Eröffnungsworten. Josef Pfeffer von der Wirtschaftskammer und Stefan Herrmann von der Hypo Landesbank NOE gaben interessante Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage. Das Publikum dann noch den informativen Vorträgen von IT-Experte Markus Angermann und Polizist Manfred Schober (Gemeinsam Sicher) bevor dann die Awards vergeben wurden.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Pempelfort Dr Sara Dunja Pempelfort HNO Ordination Dr. Lill Dr. Claudia Lill Tierambulatorium Draschepark Peter und Alexandra Lueder

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung HS Timber Group mehr als 50 1 Editel mehr als 50 2 Babette’s Spice & Books for Cooks von 10 bis 49 1 Schlawiener Wirtshaus von 10 bis 49 2 15 süße Minuten von 10 bis 49 3 feinedinge* porzellanmanufaktur bis 9 1 Schönbergers Kaffeegreissler (vormals Naber) bis 9 2 Schmuckstudio Dellerdesign bis 9 3

