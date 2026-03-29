Der Wiener Opernsommer sorgt auch 2026 wieder für große Gefühle unter freiem Himmel. Ab 1. Juli verwandelt sich die Opernarena am Heumarkt erneut in eine eindrucksvolle Kulisse für Georges Bizets weltberühmte Oper „Carmen“.

Das Besondere: Wie schon im Vorjahr bei „La Traviata“ führt diesmal „Georges Bizet“ höchstpersönlich durch den Abend. In dieser besonderen Inszenierung erleben Besucher:innen nicht nur die Handlung rund um die selbstbewusste Carmen und den hin- und hergerissenen Don José, sondern erhalten auch spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Oper.

Zwischen Liebe, Freiheit und Eifersucht entfaltet sich ein emotionales Drama – getragen von unvergesslichen Melodien und intensiven Momenten.

Erfolgsstory am Heumarkt wird fortgesetzt

Nach dem erfolgreichen Start vor dem Belvedere und dem Umzug an den Heumarkt im Jahr 2025 hat sich die neue Opernarena rasch als Fixpunkt im Wiener Kultursommer etabliert.

Auch 2026 wird der Spielort weiterentwickelt und bietet den perfekten Rahmen für ein Opernerlebnis der besonderen Art – mitten in der Stadt und doch unter freiem Himmel.

Internationale Stars auf großer Bühne

Für die Rolle der Carmen konnten gleich drei renommierte Mezzosopranistinnen gewonnen werden: Isabel Leonard, Na’ama Goldman und Ezgi Kutlu.

Als Don José stehen Oreste Cosimo und Dumitru Mitu auf der Bühne.

Das bewährte Kreativteam bleibt ebenfalls an Bord:

Joji Hattori übernimmt musikalische Leitung und Intendanz

Dominik Am Zehnhof-Söns verantwortet Inszenierung und Casting

Jessica Wurzer zeichnet für die Choreografie verantwortlich

Manfred Waba sorgt erneut für die spektakuläre Gestaltung der Opernarena

Große Nachfrage: Tickets jetzt sichern

Die Nachfrage nach diesem besonderen Opernerlebnis ist bereits jetzt hoch. Kein Wunder – der Wiener Opernsommer hat sich in kurzer Zeit zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt.

Mit überarbeiteten Sitzplatzkonzepten und weiter gesteigerter Aufführungsqualität verspricht die dritte Saison ein echtes Highlight zu werden.

Ein Tipp für alle Kulturfans: Tickets frühzeitig sichern – oder gleich verschenken. Ein Sommerabend voller Musik, Emotion und Wiener Flair wartet.

👉 Tickets und Infos: opernsommer.at

3. Wiener Opernsommer

Georges Bizet „Carmen“

📅 1. – 18. Juli 2026

📍 Opernarena am Heumarkt

Lothringer Straße 22, 1030 Wien

opernsommer.at

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für “Carmen” im Rahmen des Opernsommers 2026 in der Kategorie B!