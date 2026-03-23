Der Schweizer Musiker, der mit seinen gefühlvollen Cello-Klängen weltweit Millionen Menschen erreicht, verbindet klassische Virtuosität mit moderner Bildsprache – und sorgt damit für Gänsehaut-Momente, die weit über die Grenzen traditioneller Konzertsäle hinausgehen.

Vom Bio-Bauernhof zur Weltbühne

Geboren am 4. Mai 1988 im Emmental in der Schweiz, wuchs Jodok Vuille auf einem Bio-Bauernhof auf – umgeben von Natur, Rhythmus und einer Ruhe, die seine Musik bis heute prägt. Bereits mit sechs Jahren nahm er sein erstes Cello in die Hand – und legte es sprichwörtlich nie wieder weg.

Seine musikalische Ausbildung führte ihn an die Hochschule Luzern, wo er 2011 seinen Bachelor abschloss. Es folgten zwei Masterstudiengänge sowie das Konzertdiplom. Doch Jodok wäre nicht JODOKCELLO, wenn er nicht schon früh seinen eigenen Weg gegangen wäre: 2006/07 baute er sein Cello selbst – von Hand. Genau dieses Instrument begleitet ihn bis heute.

Millionenpublikum dank Social Media

Viele Jahre war Jodok als Solist, Kammermusiker, Orchestermusiker und Lehrer in Europa unterwegs. Der große Wendepunkt kam jedoch, als er begann, seine Musik über Social Media zu teilen: barfuß, in beeindruckenden Naturlandschaften, kombiniert mit cineastischen Bildern und modernen Cello-Covern.

Unter dem Namen „JODOKCELLO“ wurde er zum internationalen Phänomen: Mit über 13 Millionen Followern auf Instagram, TikTok, YouTube und Facebook zählt er heute zu den bekanntesten Content-Creators der Schweiz – und brachte das Cello einer neuen Generation näher.

Große Namen und ein Award in Cannes

Sein Weg führte ihn zu Kooperationen mit Marken wie Mercedes-Benz, der Swatch Group oder dem FC Barcelona. Auch musikalisch arbeitete er bereits mit internationalen Stars wie Alan Walker, IL VOLO, Lindsey Stirling, Teddy Swims, Il Divo oder Plácido Domingo Jr. zusammen.

Ein besonderes Highlight: Die katarische Königsfamilie lud ihn persönlich nach Doha ein. 2024 wurde JODOKCELLO zudem in Cannes mit dem World Influencer Award ausgezeichnet.

Musik ohne Filter – und mitten ins Herz

Trotz seines Erfolgs gilt Jodok nicht als bloßes Internet-Phänomen, sondern als Künstler mit klarer Mission: klassische Musik ohne Allüren zu den Menschen zu bringen. Seine Botschaft bleibt dabei immer dieselbe:

„Musik ist nicht nur Klang.

Sie ist Verbindung. Sie ist Präsenz. Sie ist Wahrheit.“

Am 3. Dezember wird diese Wahrheit in Wien live spürbar – in einem Konzert, das Fans von klassischer Musik genauso abholen dürfte wie jene, die JODOKCELLO erstmals über Social Media entdeckt haben.

JODOKCELLO

Donnerstag, 03.12.2026 – 20 Uhr

Wiener Stadthalle / Halle F

Infos: www.jodokcello.com

Tickets: www.cofo.at und www.oeticket.com

Gewinnspiel: Wir verlosen 2 x 2 Tickets!

Gute Nachrichten für alle Fans: Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das einzige Österreich-Konzert von JODOKCELLO in Wien! 🎻✨