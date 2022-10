Am 5. Oktober fand in der Donaustadt die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Im festlichen Ambiente der Bezirksvorstehung Donaustadt am Schrödingerplatz wurden im Rahmen der Langen Nacht des Bezirks verdiente Unternehmen aus dem Bereich der Wirtschaft und Gesundheit ausgezeichnet. Die Bandbreite und Vielfalt des 22. Bezirks wurde dabei einmal mehr deutlich sichtbar. Unter den Preisträgern fanden sich familiengeführte Traditionsbetriebe ebenso wie Startups und internationale Konzerne. „Wir sind der am stärksten wachsende Bezirk in ganz Österreich, jährlich kommen 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazu,“ so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, „die Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen im Bezirk leisten einen essentiellen Beitrag zur Nahversorgung und Infrastruktur in der Donaustadt und schaffen wichtige Arbeitsplätze“. Auch Christian Timmermann, Bezirksobmann der Wirtschaftskammer lobte das Engagement der Betriebe. Vor den Preisverleihung gab es für die Besucher interessante Impulsreferate von Cyber-Security Experten Markus Angermann zur IT-Sicherheit in Unternehmen und Petra Duschek & Dietmar Ehringer von der Grätzelpolizei zur Aktion „Gemeinsam Sicher“.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Apotheke NEU Kagran Mag. Gudrun Janka KWP Tamariske-Sonnenhof Heinz Stieb Augenarzt Dr. Robert Borny Dr. Robert Borny

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung MERSCHL Gartenbau GmbH mehr als 50 1 CEGELEC/ACTEMIUM mehr als 50 2 Praterbetriebe Kolnhofer von 10 bis 49 1 FischerAuto von 10 bis 49 2 Ludwig Reiter Schuhmanufaktur GmbH von 10 bis 49 3 Braumanufaktur Schalken bis 9 1 ANGATI bis 9 2 Sattlerei Schmidt bis 9 3

Impressionen des Abends