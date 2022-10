Am 19. Oktober fand in Favoriten die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Die Stimmung im großen Festsaal des Amtshaus Favoriten war ausgezeichnet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wurden doch im Rahmen der Langen Nacht des Bezirks hier ebensolche Mediziner und Unternehmer geehrt – mit den WIENER BEZIRKSBLATT Medical – und Business-Awards. Weit über 100.000 WBB-Leser haben wienweit abgestimmt und jene vor den Vorhang geholt, bei denen sie sich als Kunde wie ein König fühlen.

Hausherr und Bezirksvorsteher Marcus Franz ließ es sich nicht nehmen die einleitenden Worte zu sprechen. „Traditionsunternehmen, Start-ups, junge Unternehmer und grosse Konzerne – Favoriten ist nicht nur bevölkerungsreich, sondern auch wirtschaftlich sehr dynamisch. Es freut mich, dass wir heute zahlreiche Unternehmer ehren dürfen und gratuliere allen Gewinnern“. Dem schloss sich Iris Einwaller, die WKO-Bezirksobfrau inhaltlich voll an. „Ideen und Geschäfte gedeihen prächtig im 10. Bezirk. Jeden Tag, wenn ich unterwegs bin entdecke ich etwas Neues.“ Das belegte sie auch gleich mit Zahlen „Allein letztes Jahr gab es über 1.000 Neugründungen in Favoriten. Toll, dass es dieses Angebot gibt und dass die engagierten Unternehmer bei diesem Award auch vor den Vorhang geholt und ihre Leistungen vorgestellt und gewürdigt werden.“

Positive Stimmung verbreitete auch WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota. „Es ist wichtig in diesen schwierigen Zeiten präsent zu sein. Es macht keinen Sinn zu jammern. Man kann vieles nicht ändern, aber es gilt positiv in de Zukunft zu schauen und dabei möchten wir unseren Beitrag leisten. Als reichweitenstärkstes Medium sehen wir unsere Aufgabe darin die engagierten Ärzte und Unternehmer zu unterstützen – unter anderem mit diesen Awards.“ Bevor es an die Verleihung ging, gab es noch ein paar wichtige Infos von IT-Expertin Jutta Rasel. In ihrem Impulsvortrag widmete sie sich dem Thema Cybersicherheit. Über die Sicherheit im öffentlichen Raum referierte dann der Favoritner Sicherheitskoordinator Kontrollinspektor Christoph Rakowitz.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: KWP Wienerberg Sabine Schratt Elisabeth Apotheke Mar. Martin Heuberger Herz 10 Gruppenpraxis für Kardiologie und Innere Medizin Klaar&Havel OG Dr. Ursula Klaar

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Sanofi mehr als 50 1 Job Rad mehr als 50 2 WIENER SEIFE von 10 bis 49 1 Franz Seitz Installationen von 10 bis 49 2 Fahrschule Vienna von 10 bis 49 3 Wiener Essig Brauerei bis 9 1 Schratt & Co.GmbH. bis 9 2 Rocket Rooney Feuerwerk bis 9 3

Impressionen des Abends