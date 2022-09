Am 28. September fand in Liesing die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Dutzende lächelnde Gesichter konnte man gestern Abend im prachtvollen, historischen Festsaal des Amtshaus Liesing sehen. Kein Wunder, bietet dieser – dankenswerterweise von der Bezirksvorstehung zur Verfügung gestellt – den perfekten Rahmen für einen Event der besonderen Art. Hier wurden die „Lange Nacht des Bezirks“ gefeiert und im Zuge dessen auch aus ausgezeichnete Unternehmer Liesings ausgezeichnet – mit den WIENER BEZIRKSBLATT Medical- und Business-Awards. Über 100.000 WBB-Leser haben wienweit abgestimmt und jene Unternehmer vor den Vorhang geholt, bei denen sie als Kunde wie ein König fühlen. Bezirksvorsteher Gerald Bischof sprach die einleitenden Worte und wies dabei auf die wirtschaftliche Bedeutung hin. „Liesing ist nicht nur ein Bezirk in dem man gerne und gut wohnt, es ist auch ein Bezirk, in dem man gerne und gut abreitet. Bieten doch 6.000 Unternehmen rund 60.000 Arbeitsplätze. Ich begrüße wie diese jede Gelegenheit zum Treffen und Netzwerken. Ich gratuliere alle Gewinnern.“ Dem schloß sich Matthias Schiffer von der WK-Bezirksobmann von Liesing an. „In diesen schwierigen Zeiten ist es großartig, dass es diese Awards gibt. Es gilt die Unternehmer und Ärzte zu würdigen, die trotz aller Herausforderungen ihren Laden am Laufen halten zu würdigen. Diese Wertschätzung haben sie verdient.“ Dem schlossen sich auch Hypo-Landesbank-Vertreter Wolfgang Hermann und WIENER BEZIRKSBLATT Vertriebsleiter Marco Fidanzia an. „Als klare Nummer 1 in Wien ist es auch unsere Aufgabe die regionalen Unternehmer zu unterstützen. Mit dem Bezirks Business- und Medical-Award leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag.“



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Praxis Dr. Convalexius Dr. Anna Convalexius & Dr. Patricia Convalexius Zahnärztliche Ordination DDr. Alexandra Ramsebner DDr. Alexandra Ramesebner Ordination Femcare, Dr. Novak Dr. Regina Novak

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Wiesbauer mehr als 50 1 GOURMET mehr als 50 2 Unimont mehr als 50 3 Schinken Thum von 10 bis 49 1 Spielwaren Heinz von 10 bis 49 2 Großmarkt Wien von 10 bis 49 3 ECOOPTIK Ihr freundlicher Optiker in Mauer bis 9 1 Rodauner Biermanufaktur bis 9 2 SPOTLIGHT-dancecenter.at bis 9 3

Impressionen des Abends