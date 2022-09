Am 13. September fand in Ottakring die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Es war ein Abend der Sieger in der Ottakringer Bezirksvorstehung. Zum siebten Mal wurden die Bezirks-Business-Awards und zum dritten Mal die Bezirks-Medical-Awards vergeben. Ein Abend ganz nach dem Geschmack von Bezirksvorsteher Franz Prokop: „Es ist immer schön, mit dem WIENER BEZIRKSBLATT zusammenzuarbeiten. Jeder Ausgezeichnete trägt zu einem lebenswerten Bezirk bei und macht ihn schöner. Daher gibt es nur Sieger – und es freut mich, sie ehren zu dürfen.“

Positives kann auch Wirtschaftskammer-Bezirkschefin Verena Wiesinger vermelden: „Wir wollen nicht über die Krise reden, sondern in die Zukunft schauen. Und erfreulich ist, dass es heuer 400 neue Unternehmen in Ottakring gibt, in Summe können wir auf 5.300 stolz sein. Ich gratuliere allen Award-Siegern ganz herzlich.“

Und die Gewinner 2022 sind …



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: KWP Liebhartstal Direktorin Sabine Schratt & Mitarbeiterin Kornas Agnieszka ADK Diagnostics GmbH Prim. Dr.in Margit Mostegel Augenarztpraxis Dr. Günther-Koszka Dr. Günther Koszka

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Toifl mehr als 50 1 Autohaus Wiesinger Wien mehr als 50 2 Allgas – Volkmann GmbH – Gasgerätekundendienst mehr als 50 3 STAUD’S Wien von 10 bis 49 1 Susen & Löffler Ges.m.b.H. von 10 bis 49 2 Schreiber Fleisch und Wurstwaren von 10 bis 49 3 Augenoptik Tringler bis 9 1 Mio’s Bienenwelt bis 9 2 Medical Fitness bis 9 3

Impressionen des Abends