Das „Wienerfeld West“ am Weg in die Zukunft

Bewährtes erhalten, Zukunft gestalten – das Siegerprojekt eines europaweiten Architekturwettbewerbs setzt in Kürze auf Wohnkomfort und Nachhaltigkeit.

Die bekannte Siedlung „Wienerfeld West“ ist ein wahres Kleinod im 10. Bezirk. Viel Grün und kleine Gärten prägen das Bild. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem einstigen Vorzeigeprojekt. Errichtet in den 1940er Jahren entspricht es nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine geplante Sanierung war nicht rentabel. So suchte man im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbes eine Lösung, die von WUP ­architektur gefunden wurde. „Eine mittlerweile in die Jahre gekommene Siedlung wird an die modernen Standards für soziales Wohnen angepasst“, meint dazu Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Alles beim Alten, nur neu

Die Struktur der Siedlung mit Gärten und die Zahl der Wohngebäude bleibt erhalten. Im Zuge der schrittweisen Erneuerung wird Wohnblock für Wohnblock energetisch und sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht und soll auch hohen Wohnkomfort garantieren. „Nachhaltige Energieversorgung durch Sonnenstrom und barrierefreie Zugänge ­sichern den Bewohnern eine neue Qualität“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz. Im April startet der Abbruch der ersten beiden leer stehenden Wohnblöcke. Vor Ort ist ein Baubüro für Fragen und Anliegen eingerichtet. Zudem können sich Bewohner an die Servicenummer 01/903 22 wenden.