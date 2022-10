Das wohl kleinste Stellwerk der Welt

Nicht jeder Mensch nimmt sich gerne Arbeit mit nach Hause. Anders Engelbert ­Fischer. Er hat sogar seinen ­früheren Beruf zum Hobby ­gemacht. Der Elektroingenieur stand einst in Diensten der ÖBB, doch die Liebe zu Zügen „begleitet mich schon mein ganzes Leben“. Kein Wunder also, dass er dieser auch in seiner Pension treu bleibt. „Ich habe in den letzten zwanzig Jahren eine Modellbahn errichtet, die ausschließlich über Originalstellwerke der ÖBB gesteuert wird“, erzählt er stolz. Bereits 1993 begann er mit dem Sammeln und Erwerben von ausgemusterten Original­stellwerken. „Das älteste stammt aus dem Jahr 1910.“ Acht unterschied­liche konnte er zusammentragen und auch ­zusammenschließen.

Realer Bahnbetrieb

Mit unglaublicher Akribie, Geduld und Detailversessenheit hat Engelbert Fischer seine Vision Realität werden lassen. „Im Laufe der Zeit habe ich 740 Meter Kabel, 15.000 Dioden, 6.500 Relais und unzählige Transistoren verbaut.“ Nunmehr ist das Projekt fertiggestellt und hat sozusagen den Fahrbetrieb aufgenommen. Das Ergebnis verblüfft. Alles funk­tioniert so, wie es einst funktionierte – nur, dass über die ­großen Anlagen jetzt eben kleine Züge gesteuert werden. Von Spielerei ist das Projekt ­allerdings weit entfernt. „Um die Stellwerke zu bedienen, ist das Wissen eines ausgebildeten Fahrdienstleiters erforderlich“, erklärt Fischer. Zum Glück gibt er dieses gerne weiter.

(C) Berger: 20 Jahre lang hat Engelbert Fischer an der Anlage gebaut. Das Ergebnis verblüfft und begeistert nicht nur Freunde der Eisenbahn.

Interessierte Willkommen

In einem kleineren Rahmen hat ­Engelbert Fischer bereits einige Besucher „in meiner Lehrstellwerksanlage“ begrüßt. Mit großem Erfolg. „Alle jene, die sich selbst als ferro­sexuell (ironische ­Bezeichnung für jemanden, der alles liebt, was im Zusammenhang mit Eisenbahnen steht) bezeichnen, sind von dieser Anlage restlos begeistert!“ Aus diesem Grund will er zukünftig den ­regulären Fahrbetrieb intensi­vieren und nebenbei auch Seminare anbieten. Wer also seine Leidenschaft teilt und mit bis zu 8 Gleichgesinnten ausleben will, kann sich jetzt unter der E-Mail-Adresse lehrstellwerk.oberlaa@gmail.com melden.