Die neue Action-Filiale in Favoriten bietet auf der Laxenburger Straße 115 auf insgesamt 869 m² Verkaufsfläche über 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug & Multimedia über Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. Darunter befinden sich sowohl Eigenmarken als auch Markenprodukte.

Die Filiale ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Neue Arbeitsplätze und Standorte

Seit dem Markteintritt Ende 2015 ist Action in Österreich kontinuierlich gewachsen und betreibt aktuell 126 Filialen mit rund 2.500 Mitarbeiten (Stand: Dezember 2025). Mit jeder Eröffnung schafft Action rund 20 neue Arbeitsplätze.

Infos zu offenen Stellen gibt es unter https://at.action.jobs/.