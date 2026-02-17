Wien bekommt ein neues Angebot gegen Einsamkeit – und das ausgerechnet dort, wo viele Menschen eigentlich „nur schnell trainieren“ wollen: im Fitnessstudio. Die Social City Wien und die Plattform gegen Einsamkeit starten gemeinsam mit DASGYM. das Pilotprojekt „DASGYM. BUDDIES – Gemeinsam stark gegen Einsamkeit“. Ziel: Menschen, die Anschluss suchen, werden mit ehrenamtlichen Fitness-Buddies gematcht – für einen sicheren Einstieg in Training, Routine und Community.

Ein Buddy senkt die Hürde

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Jugendliche, junge Erwachsene und weitere interessierte Personen, die sich einsam fühlen oder neu Anschluss suchen, bekommen im Gym eine Begleitperson zur Seite gestellt. Die Buddies kommen direkt aus der Trainings-Community und helfen dabei, erste Schritte zu machen – ohne Druck, ohne peinliche Momente, ohne das Gefühl, „nicht dazuzugehören“.

Fitness als Schlüssel für mentale Gesundheit

Das Projekt greift auch eine aktuelle Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf: Einsamkeit gilt inzwischen als große globale Gesundheitsherausforderung. DASGYM. BUDDIES setzt genau hier an und verbindet Bewegung, soziale Unterstützung und mentale Gesundheitsförderung – als neues, innovatives Modell im Fitness-Setting.

Denn: Wer regelmäßig trainiert, stärkt nicht nur Muskeln, sondern oft auch Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und psychische Stabilität.

Plattform gegen Einsamkeit: seit 2021 Anlaufstelle

Die Plattform gegen Einsamkeit wurde bereits seit 2021 mit Unterstützung des Sozialministeriums als österreichweite Anlaufstelle aufgebaut. Mit dem neuen Buddy-Projekt entsteht nun ein besonders niederschwelliger Zugang zu Bewegung und stabilisierenden Routinen – und vor allem zu verlässlichen Beziehungserfahrungen.

Pilotphase läuft zwölf Monate

Die Pilotphase ist auf zwölf Monate angesetzt. In dieser Zeit werden Wirkung und Bedürfnisse regelmäßig erhoben. Das Angebot wird laufend angepasst und in einer kontinuierlichen Evaluierung weiterentwickelt. Ziel ist es, Maßnahmen gezielt so auszubauen, dass sie Selbstwirksamkeit und mentale Stabilität nachhaltig stärken.

„Mentale Gesundheit beginnt oft mit dem ersten Schritt“

Auch die Initiatoren betonen die Bedeutung des Projekts. Andreas Pürzel, Geschäftsführer von DASGYM., sagt dazu:

„Ein Gym gibt Halt, stärkt Menschen und schafft Identitäten. Mit DASGYM. BUDDIES öffnen wir diese Räume bewusst – denn mentale Gesundheit beginnt oft mit dem ersten Schritt, den man nicht alleine macht.“

Theo Löcker, Jugendbeauftragter gegen Einsamkeit der Plattform gegen Einsamkeit, ergänzt:

„Ein Buddy senkt Hürden. DASGYM. BUDDIES schafft einen Ort, an dem Menschen Routine, Selbstvertrauen und neue Kontakte finden.“

Und Emil Diaconu, Initiator der Plattform gegen Einsamkeit und Geschäftsführer der Social City Wien, betont:

„Einsamkeit betrifft Gesundheit und Teilhabe. DASGYM. BUDDIES verbindet Gesundheitsförderung, Begegnung und mentale Stabilität – erstmals in dieser Form im Fitness-Setting.“

So werden Teilnehmer:innen erreicht

Die Zielgruppe wird über Schulen, Streetwork, Vereine, Communities und soziale Organisationen angesprochen. Zusätzlich entsteht ein CSR- und Corporate-Volunteering-Modell: Unternehmen und Mitarbeiter:innen können sich melden und das Projekt über ausgewählte Unterstützungspakete begleiten.

Mitmachen oder unterstützen

Wer selbst teilnehmen oder das Projekt unterstützen möchte, kann sich direkt melden:

📩 kontakt@plattform-gegen-einsamkeit.at

🌐 dasgym.com/dasgymbuddies