Während der Valentinstag oft als Pärchentag gilt, setzt First Escape auf ein inklusives Konzept: Gemeinsam mit fünf anderen Singles – drei Frauen und drei Männern – taucht man in eine der detailreich inszenierten Quests ein. Ohne Vorkenntnisse, ohne Kennenlernen vorab. Die Mission ist klar: innerhalb von 60 Minuten Rätsel knacken, Hinweise finden und sich aus dem Raumkomplex befreien.

Was dabei schnell auffällt: Reden hilft. Denn wer gemeinsam Codes knacken will, kommt automatisch ins Gespräch – und das ganz ohne peinliche Dating-Floskeln.

Pflicht oder Wahrheit – mit einem Twist

Damit die Stimmung noch lockerer wird, meldet sich alle 14 Minuten ein Gamemaster. Statt klassischer Fragen warten lustige Mini-Aufgaben wie „Sprich fünf Minuten in Reimen“ oder „Errate das Lieblingstier deiner Mitspieler“. Ein spielerischer Eisbrecher, der für viele Lacher sorgen dürfte.

„Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen“, erzählt Geschäftsführer Aris Venetikidis. „Normalerweise buchen kleine Gruppen gemeinsam – am Valentinstag ist es dagegen ein Blind-Dating-Event. Vielleicht entstehen neue Freundschaften, Spielgruppen oder sogar Paare. Man weiß ja nie.“

Wie viel kostet der Spaß?

Für 35 Euro pro Person gibt’s eine komplette Quest und einen Welcome-Drink. Teilnehmende können aus unterschiedlichen Altersgruppen wählen, je nach verfügbarem Zeitfenster. Die Plätze sind begrenzt – wer dabei sein will, sollte sich also beeilen.

Alle Infos auf einen Blick

„Date & Escape“ – Blind Dating bei First Escape

📅 Samstag, 14. Februar 2026

⏰ Ganztägig, mehrere Altersgruppen

📍 Himmelpfortgasse 17, Keller, 1010 Wien

💸 Ab 35 Euro p. P. (inkl. Quest & Welcome-Drink)

🗓 Anmeldeschluss: 9. Februar 2026

🔗 Infos & Buchung: www.firstescape.at

📱 Facebook: First Escape

📸 Instagram: @firstescapevienna