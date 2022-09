Demo-Samstag in Wien: ÖGB ruft zu „Preise runter!“-Demo auf

Es wird alles immer teurer – egal ob Sprit, Strom, Mieten oder Lebensmittel – die Preissteigerung der letzten Monate ist enorm. In Anbetracht der massiven Teuerungen ruft nun der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) österreichweit zur „Preise runter! Demo gegen die Kostenexplosion“ am Samstag, den 17. September 14:00 Uhr auf.

Kräftemessen

Die bundesweiten Demonstrationen können als erstes Kräftemessen im Vorfeld der Herbstlohnrunden angesehen werden. Diese beginnen am 19., September mit den Metaller-KV-Verhandlungen und stehen dieses Jahr unter besonders schwierigen Vorzeichen. Die Vielzahl an Krisen, Unsicherheiten und hohe Inflation deuten schon jetzt zähe Verhandlungen an. Der Metaller-Kollektivvertrag gilt als Leitkollektivvertrag und wirkt auf andere Branchen aus.

„Preise runter“-Demo in Wien

In Wien startet die Demonstration am Samstag um 14:00 Uhr beim Schweizergarten (Arsenalstraße (Station Quartier Belvedere S; beim Hauptbahnhof). Die Demoroute verläuft über die Prinz-Eugen-Straße zum Karlsplatz.

Prominente Rednerliste

Zum Auftakt der Kundgebung sind Reden von Ingrid Reischl, Christian Meidlinger, Werner Thum und Pia Gsaller angekündigt.

Bei der Schlusskundgebung am Karlsplatz um 16:00 Uhr stehen auf der Rednerliste Willi Mernyi (Leitender Sekretär des ÖGB), Korinna Schumann (ÖGB-Vizepräsidentin und ÖGB-Frauenvorsitzende), Richard Tiefenbacher (Vorsitzender der ÖGJ), Renate Anderl (Präsidenten der Arbeiterkammer) sowie Wolfgang Katzian (ÖGB-Präsident). Mehr Infos zur Demo: preiserunter.oegb.at/