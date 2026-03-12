Im Zeichen der stotternden Wirtschaft, zahlreicher Zukunftsprojekte und mehr Geld für die Bezirke stand der erste Tag der roten Klubklausur in Andau (Burgenland). “Wir werden die Bezirke 2027 mit einem eigenen Paket unterstützen”, so Bürgermeister Michael Ludwig. “Eine Erhöhung um 10 Prozent ist geplant, 27 Millionen Euro mehr sind vorgesehen”, ergänzt Klubchef Josef Taucher.

Bezirke tragen Kurs mit

Nach dem Einfrieren der Bezirksbudgets 2026 eine gute Perspektive für jene, die im Grätzl schauen, dass es den Menschen gut geht. Tatsächlich mussten viele Bezirke “zaubern”, damit sie die Aufgaben erfüllen können. “Ich bin den Bezirken sehr dankbar für die Solidarität bei der Budgetsanierung”, so Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak. “Aber es ist klar, dass das kein Dauerzustand sein kann, daher wird 2027 erhöht.”

Ein wichtiger Impuls

Für das Stadtoberhaupt ein wichtiger Impuls, um Projekte umzusetzen: “Initiativen wie die Sanierung der Bahnhofsvorplätze oder ,Raus aus dem Asphalt‘ können fortgesetzt werden. Die Bahnhöfe etwa sind für viele Besucher der erste Eindruck von der Stadt”, so Michael Ludwig.

Zwei Zukunftsprojekte

Für die nächsten Jahre präsentierte die SPÖ Wien zwei Zukunftsprojekte, die in Neu-Marx (3. Bezirk) angesiedelt sind: Das Quanten-Technologie-Zentrum (bis 2033, Finanzierung durch die Stadt) und die Schaffung eines neuen Banken-Zentrums. “Wir forcieren hier die Kombination aus Wirtschaft und Wissenschaft – zwei Bereiche, die gut zusammenpassen und in die Zukunft weisen”, so Ludwig.