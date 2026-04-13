Der Floridsdorfer Abgeordnete Paul Stich übernimmt nach dem Wechsel der bisherigen SPÖ-Wohnbausprecherin Elke Hanel-Torsch in die Wiener Stadtregierung eine zentrale Rolle in der SPÖ-Fraktion im Nationalrat und setzt einen klaren Schwerpunkt auf leistbaren

Wohnraum – auch mit Blick auf die Herausforderungen im eigenen Bezirk. „Floridsdorf ist einer der am stärksten wachsenden Bezirke Wiens. Gerade hier sehen wir tagtäglich, wie wichtig leistbares Wohnen ist“ , betont Stich.

„Es darf etwa nicht sein, dass junge Menschen in Floridsdorf nicht von zu Hause ausziehen können, weil es am Geldbörsel der Eltern scheitert.“

Regulierung der Mieten

Als Wohnbausprecher will Stich die erfolgreiche Linie der SPÖ konsequent weiterführen und die klare sozialdemokratische Handschrift auch künftig in der Regierung verankern. In den vergangenen Jahren konnten bereits wichtige Verbesserungen erreicht werden: Etwa eine Regulierung der Mieten – sowohl im geregelten als auch im ungeregelten Bereich – sowie die Anhebung der Mindestbefristung. Diese Maßnahmen sorgen gerade in stark wachsenden Bezirken wie Floridsdorf für mehr Sicherheit und Planbarkeit für MieterInnen.

„Diese Fortschritte sind spürbar – auch hier bei uns im Bezirk. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir brauchen weiterhin konsequente Schritte, damit Wohnen für alle Menschen leistbar wird und leistbar bleibt.“

… so Stich.

Ein besonderer Fokus soll dabei auf dem Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus sowie auf verstärktem Mieterschutz liegen.