Der Business-Boom in Liesing

In der Wirtschaft lässt man gerne nackte Zahlen für den Erfolg sprechen. Nun gut: Über 6.000 Unternehmen bieten in Liesing über 60.000 Arbeitsplätze. Und der Trend ist steigend. Allein 2021 wurden 819 Betriebe gegründet. Damit gehört Liesing zu den wirtschaftlich bedeutendsten Bezirken der Stadt.

Beeindruckend ist vor allem die Vielfalt der Firmen, die sich hier niedergelassen haben. „Liesing ist nicht nur eine starke Industrie-und Gewerberegion, sondern auch ein ausgezeichneter Wohn- und Genussbezirk mit interessanten, kleinen Lebensmittelproduzenten“, so WK Wien-Bezirksobmann Matthias Schiffer, der mit seiner Frau die Europahalle, die größte Tennishalle Europas leitet.

Gebiete für Gewerbe

Im 313 ha großen Betriebsgebiet Inzersdorf sind rund 960 Betriebe angesiedelt, darunter das MediaPrint-Druckzentrum, das größte Logistikzentrum der Post mit rund 1.400 Mitarbeitern, der Großmarkt Wien mit seinen 220 Bestandsnehmern auf 285.000 m2 Fläche oder der traditionsreiche Wurstproduzent Wiesbauer. Hier findet sich auch das Große Tafel-Haus der Wiener Tafel, wo täglich Lebensmittel gesammelt und an soziale Einrichtungen in der Stadt weitergegeben werden.

(C) Berger: Seit genau 50 Jahren ist der Großmarkt Wien in Inzersdorf angesiedelt.

Weiter westlich, in Liesing Mitte, befindet sich das Gewerbegebiet Standpunkt Liesing, das auf 240 ha 750 Betriebe beheimatet. Hier findet sich beispielsweise die Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich, aber auch die Gebäudereinigungsakademie der Wirtschaftskammer Wien.

Kleinere Gewerbegebiete gibt es weiters bei der Gutheil-Schoder-Gasse, der Oberlaaer Straße und in Neuerlaa. Auch hier verläuft die Entwicklung ausgesprochen positiv. So wird der City Park Wien bei der Perfektastraße momentan erweitert. Mit der Fertigstellung ist bereits 2023 zu rechnen.

(C) Wiener Tafel: Die Wiener Tafel rettet täglich Lebensmittel.

Ein Hoch auf den Handel

Mit dem Riverside oder dem Kaufpark und Center Alterlaa finden sich gleich mehrere große Einkaufszentren in Liesing. Aber auch die kleinen, meist inhabergeführten Geschäfte tragen einen wesentlichen Teil zur Nahversorgung und zum Charme des 23. Bezirks bei. Auf diese Regionalität wird besonderes Augenmerk gelegt. So gibt es mit WIR23 eine Wirtschaftsinitiative, der inzwischen weit mehr als 100 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, in unterschiedlichsten Größen und aus allen Grätzeln angehören.

(C) Riverside: Das Riverside ist eines der EKZ im Bezirk.

In Mauer sind die ansässigen Unternehmer im Verein der Geschäftsleute von Mauer gemeinsam aktiv. Obfrau Helga Schmidtschläger und ihr Team organisieren zahlreiche Veranstaltungen, wie zum Beispiel die „GenussTour“, um die Bedeutung des regionalen Handels zu unterstreichen.

Man sieht: Ob im Großen oder im Kleinen – Liesing ist und bleibt ein „Boom-Bezirk“.