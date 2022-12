Der Donaukanal ist auch im Winter ein wahrer Hotspot

Der Donaukanal ist auch in den kalten Wintermonaten zum Hotspot geworden – dafür sorgt unter anderem das Feuerdorf, das zwar, streng genommen, im 1. Bezirk liegt, aber auch eindeutig zum Einzugsgebiet vieler Leopoldstädter gehört: Ein Hupfer über die Salztorbrücke und schon ist man auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade und kann sich’s in einer der gemütlichen Hütten bei köstlichen Grillspeisen so richtig gut gehen lassen. Buchbar übrigens auf der Homepage: www.feuerdorf.at

Punsch-Geheimtipp

Am Donaukanal gibt’s aber auch noch andere Locations, ­wo es heiß her geht: etwa bei „Fräuleins fabelhafter Sommergarten“, der von Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr auch einen Wintergarten geöffnet hat. Ein Geheimtipp für Punsch-Fans! Ein Highlight ist auch das „Taste“, bei dem von Mittwoch bis Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr Raclette-Semmeln und wärmende Tagesteller, also Soul Food für die Wintermonate aufgetischt werden. Außerdem gibt’s noch den „Central Garden“ (Mittwoch bis Sonntag, 15 bis 24 Uhr) mit chinesischem Street Food und das ­berühmte „Neni am Wassser“ (Dienstag bis Samstag, 17 bis 23 Uhr).