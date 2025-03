Der Frühling in Wien beginnt wieder “auf gut steirisch”

Bereits in weniger als drei Wochen wird der größte Steiermark-Auftritt in Wien – der Steiermark Frühling – wieder Urlaubsvorfreude auf einen Urlaub in der Region wecken und steirisches Lebensgefühl zelebrieren.

Beim Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz werden von Mittwoch, 26. März bis Sonntag, 30. März wieder gut und gerne 150.000 Wiener Gäste erwartet. Und die können sich auf ein dichtes Programm freuen. Urlaubsprogrammpunkte vom Steiermark-Urlaubsquiz über VR-Brillen und Natur wirkt!-Spiele der Naturparke für Kinder werden durch große LED-Screens am Platz ergänzt.

Konzerte von Steirerpop bis Volksmusik, Brauchtum vom Palmbuschenbinden bis zum Korbflechten vervollständigen das Programm. Die Hauptrolle wird allerdings mehr denn je die Kulinarik spielen. Ein neues Kochstudio zeigt dort steirische Starköche – von Heinz Reitbauer über Richard Rauch bis Johann Lafer – kochend und überträgt dies live auf die große Hauptbühne. Eine neue digitale Speisekarte erleichtert zudem die Suche nach den kulinarischen Köstlichkeiten im größten Pop-up-Restaurant Österreichs auf 8.200 m².

“Heuer werden wieder 1.450 Steirer als Gastgeber und Programmakteure für steirisches Lebensgefühl in Wien sorgen, damit Wiener Gäste weiterhin zu den wichtigsten Gästen der Steiermark zählen“, so Landeshauptmann Mario Kunasek, der heuer zum ersten Mal den Steiermark-Frühling gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag, 27. März, um 11 Uhr eröffnen wird.