“Hoamatland, Hoamatland” heißt das aktuelle Kabarett von Kian Kaiser – besser bekannt als “Der Kuseng” – für das er heuer sogar mit dem Förderpreis des österreichischen Kabarettpreises ausgezeichnet wurde. Der geborene Iraner ist mittlerweile leidenschaftlicher Margaretner und erzählt in seinem Programm von der Flucht aus seiner Heimat als Baby, seinem Aufwachsen in Oberösterreich und seinem Leben als Transmann im 5. Bezirk. Und beschäftigt sich dabei vor allem mit der entscheidenden Frage: Was bedeutet Heimat eigentlich?

Kabarett kann auf besondere Weise gesellschaftliche Themen sichtbar machen und so Menschen miteinander ins Gespräch bringen.

… zeigt sich Bezirkschef Michael Luxenberger schon jetzt begeistert über den bevorstehenden, unterhaltsamen Abend.

Kultur für alle

Kulturgenuss auch für jene zugänglich zu machen, die sich einen Kabarettabend sonst nicht leisten könnten, ist sowohl dem Bezirksvorsteher als auch dem Künstler selbst sehr wichtig:

Das Amtshaus ist ein Ort, der für Offenheit und Öffentlichkeit steht. Durch die Veranstaltung wird es zu einem kulturellen Treffpunkt, an dem Kunst und Alltag aufeinandertreffen. Menschen, die sonst vielleicht keine Theater besuchen, sollen hier Kabarett erleben können.

Die Teilnahme an dem Event am 15. Jänner, um 19 Uhr ist für alle kostenlos, eine verbindliche Anmeldung dennoch erforderlich unter post@bv05.wien.gv.at – Betreff: “Der Kuseng”.