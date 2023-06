„Money Maker“ kehrt zurück und hat viele schöne Seiten

Nach 24 Jahren „Money Maker“ im ORF lud Alexander J. Rüdiger 1019 zum letzten Mal seine Badegäste in die wohl berühmteste Dusche Österreichs. Seit dieser Zeit lebt der Mythos der beliebten TV-Show in Rüdigers Roman-Erstlingswerk „TAXI 1710 – Schnell, das Baby kommt !“ literarisch in Form einer turbulenten Liebesgeschichte weiter. Der Roman ist gleichsam auch eine außergewöhnliche Liebeserklärung an die Bundeshauptstadt. „Ich möchte, dass sich die Leser in meinem Umdenk-Romanen wiederfinden und durch die Geschichte verwandelt werden.“, so Rüdiger.