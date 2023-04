Der neue Stadtpark in Atzgersdorf hat eröffnet

Der ehemalige Campingplatz Wien Süd bei der Gerbergasse 1 in Liesing wurde zu einer Parkanlage für alle Generationen umgestaltet. Nun ist es so weit: Die Freizeitoase steht seit heute morgen allen offen.

Was lange währt, wird endlich gut – so sagt man, aber in Atzgersdorf ist das auch zu sehen. Der neue Stadtpark ist jetzt fertig. Wie ­versprochen, wurde er zu einem Freizeitparadies für alle Gene­rationen. Zu den Highlights zählen ein neuer Wasserspielplatz, ein abwechslungsreiches Spiel- und Sportangebot sowie der tolle Altbaumbestand.

Geplant wurde der Park gemeinsam mit der Bezirksbevölkerung. Über 700 Wünsche wurden gesammelt, ausgewertet und flossen in die Planungen und Umsetzung mit ein. Damit ist ein Freizeitparadies im Grätzl entstanden, das für jede Altersgruppe etwas zu bieten hat

Auf einer Fläche von rund 30.000 m² finden nun die Jüngsten einen eigenen Klein­kinderspielbereich. Die etwas ­älteren Kinder können sich auf eine Balancier- und Kletteranlage freuen. Wer aber nur Entspannung sucht, findet diese auf großzügigen Rasenflächen. „Durch die Mitgestaltung ­unserer Bevölkerung ist hier im neuen Stadtpark Atzgersdorf Großartiges entstanden. Das wollen wir gemeinsam feiern!“, bringt es Bezirksvorsteher ­Gerald Bischof auf den Punkt. Er eröffnete emeinsam mit Planungsstadträtin Ulli Sima und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky das neue Freizeitparadies.

Ein Fest für Alle

Am 13. Mai, 13–21 Uhr, lädt man zum „1. Liesinger Kulturfrühling“ in den neuen Stadtpark (Gerbergasse/Breitenfurter Straße). In Kooperation mit dem Verein „F23.wir.fabriken“ wurde ein Programm erstellt, das so vielfältig ist wie der Park selbst. Von Musical-Shows über Kräuterwanderungen, Spielebus, Calisthenics-Workshop bis zu Konzerten und Infoständen reicht das Angebot. Programm gibt’s auf wien.gv.at/liesinger-kulturfruehling. Das Fest findet nur bei Schönwetter statt.

Der Park im Detail

Neuer Wasserspielplatz

Pritscheln, Plantschen und Abkühlung gibt es mit verschiedenen Wasserspielmöglichkeiten auf rund 750 m2. Unter anderem kann das fließende Wasser eines Wasserlaufs spielerisch aufgestaut und umgeleitet werden. Der kleine Bach mündet schließlich in einer großen Sand-Matsch-Zone. Baumstämme, Holzdecks und zahlreiche Tisch-Bank-Kombinationen dienen als Sitzgelegenheiten an der Sonne.

Bunte Pflanzenwelt: Neue Bäume, Stauden- und Wildsträucher

Neue Bäume wurden gepflanzt, besonders beeindruckend ist aber der Altbaumbestand: Rund 300 Bäume wurden erhalten und schonend in das neue Parkkonzept integriert. Auch das ein oder andere Naturdenkmal ist hier zu finden.

Vor allem die Außengrenzen des neuen Parkgeländes werden von Wildsträuchern und unterschiedlichen Fliederarten dominiert. Einen besonders bunten Blickfang auf den Wiesenflächen werden Staudeninseln, bepflanzt mit Glockenblumen, Nachtviolen, Weidenröschen und Königskerzen, darstellen. Eine weitere Besonderheit: Für schonende Entwässerung wurde im Stadtpark Atzgersdorf eine Versickerungsmulde angelegt, die gleichzeitig als reichhaltiger Lebensraum für Flora und Fauna dient.

Vielfältiges Spielangebot

Für die Jüngsten findet man im Stadtpark Atzgersdorf einen eigenen Kleinkinderspielbereich, der Wipptiere, Schaukeln und eine eigene Sandkiste umfasst. Den etwas älteren Kindern steht eine Balancier- und Kletteranlage zur Verfügung! Auch für Entspannung ist gesorgt, denn großzügige Rasenflächen mit Hängematten rund um die Spielbereiche laden zum Relaxen ein. Zwei Trinkbrunnen sorgen zudem für Erfrischung mit Wiener Hochquellwasser.

Zeit für Training an der frischen Luft

Für die ältere Generation gibt es einen eigenen Motorikbereich mit Rad- und Armtrainer sowie Balance-Elementen. Hinzu kommt eine Calisthenics-Anlage mit Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Barren, einer Sprossenwand sowie einer Klimmzugleiter. Außerdem sind zwei Steher installiert, die als Slacklinebefestigungen genützt werden können. Ein Volleyballnetz steht für Matches zur Verfügung. Abgerundet wird das sportliche Angebot durch zwei Tischtennistische.