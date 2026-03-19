Die Confiserie Heindl mit Sitz im 23. Bezirk begeistert auch heuer wieder alle Naschfreudigen mit ihrem bunten Ostersortiment aus neuen und traditionellen Produkten, die in heimischer Produktion direkt in Liesing in Handarbeit und ausschließlich aus Schokolade mit 100 Prozent fair gehandeltem Kakao hergestellt werden. Die Auswahl reicht von den Klassikern wie Schokohasen, Lämmchen und Hennen aus feinster Vollmilch-Schokolade über vegane Schokohasen aus zarter Edelbitter-Schokolade bis hin zu cremig gefüllten Schoko-Eiern in über 20 verschiedenen Geschmackssorten.

Als besonderes “EI-light” gelten die opulent gefüllten Präsent-Eier und liebevoll zusammengestellten Oster-Arrangements. Andreas Heindl verrät: „Besonders zur Osterzeit darf ein liebevoll zusammengestelltes und traditionelles Osternestchen auf keinen Fall fehlen. Zu unseren beliebtesten Produkten zählen die gefüllten Schoko-Eier. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere exquisite Besonderheiten von HEINDL und PISCHINGER sowohl online als auch in unseren österreichweit insgesamt 30 Filialen zu entdecken.”

Die “EI-lights” im Detail

Die neueste HEINDL-Spezialität für das Osternest ist die Tafelschokolade in frühlingshaftem Design mit Ostergruß vom Hasen, die sich zum Teilen mit der ganzen Familie ideal eignet. Die mit exquisitem Wiener Nougat gefüllte Vollmilch-Schokolade sorgt für ein zartschmelzendes Geschmackserlebnis.

Als Klassiker gilt das Osterhasenpärchen „Kimy” & „Jimmy” aus zartschmelzender Vollmilchschokolade und in liebevollem Design, das in keinem Osterkörbchen fehlen darf.

Die Schoko-Eier in feinster Confiserie-Qualität sorgen in mehr als 20 Sorten – alkoholisch und alkoholfrei – für bunten Genuss im Osterkörbchen. Von Pistazien-Amaretto über Himbeer-Joghurt und Schwarzwälder-Kirsch bis hin zu Wiener Melange und dem Crunchy PISCHINGER DubEi reicht die geschmackliche Bandbreite.

Ostern kann man auch verschenken

Für alle, die bei ihrer Oster-Überraschung lieber auf persönliche Erlebnisse setzen, empfiehlt sich besonders ein Besuch im HEINDL SchokoMuseum. Hier wartet ein facettenreiches Programm aus Oster-Workshops mit inkludierter Verkostung und Führung. Bei der Online-Buchung sollte man allerdings schnell sein, denn das Verschenken von gemeinsamen Erlebnissen steht auch in diesem Jahr wieder hoch im Kurs.So bringt der Osterhase auch in diesem Jahr garantiert wieder geschmackvolle Tage und eine schöne Zeit mit den Liebsten. Die Oster-Workshops gibt es ab 29 Euro pro Person

Alle weiteren Infos unter heindl.co.at