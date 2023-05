Der Ozean ruft! Eisberge wandern im Stadtzentrum

Meeresflair am Donaukanal gibt es ab Mitte Juni. Der Wiener Städtische Versicherungsverein verhüllt einmal mehr den Ringturm – diesmal mit Bezug zum Klimawandel.

Die genaue Interpretation der Verhüllung ist gar nicht so einfach. Wie unser Bild zeigt, sind Menschen am Meeresstrand zu erkennen, im Hintergrund und am Himmel sind Wolken zu sehen. Die Linien auf dem Ozean kann man durchaus als hellblaue Eis-Berge interpretieren. Die slowenische Künstlerin Vanja Bucan möchte damit eine Veränderung zeigen, auf den Klimawandel und seine verheerenden Konsequenzen hinweisen.

Wandernde Eisberge

„Wenn wir mit Kunst zusätzlich dazu beitragen können, Aufmerksamkeit für aktuelle wichtige Themen wie den Klimawandel zu schaffen, freuen wir uns besonders“, betont Vorstandsvorsitzender Robert Lasshofer zu dem neuen Verhüllungsprojekt, das einst vom Echo-Medienhaus ins Leben gerufen wurde. „Das gelingt uns heuer mit ‚Wandernde Eisberge‘ der slowenischen Künstlerin Vanja Bucan, die den Wienern darüber hinaus Sommer, Sonne und Meer am Donaukanal schenkt.“

Arbeiten beginnen

In diesen Tagen starten die Arbeiten an der Ringturm-Fassade, die Fertigstellung ist Mitte Juni geplant. Die Verhüllung ist 4.000 Quadratmeter groß und besteht aus insgesamt 30 bedruckten Netzbahnen.