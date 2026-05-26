Jetzt können sich die Volksschüler beim Spaziergehen täglich über das Wachstum der Weigelien, des Storchenschnabels oder des Buschgeißblattes selbst überzeugen. Denn seit 4. Mai blüht es im Rudolfspark an allen Ecken und Enden, haben die Kinder der 3B der Volksschule Börsegasse doch für mehr Grün gesorgt.

Eine Freude

Und das kam so: Sie haben im Kinderparlament den Wunsch geäußert und wurden vom Bezirk sowie den Fachleuten des Stadtgartenamtes (MA 42) unter­stützt. Bezirksvorsteher Markus Figl, die Kinderbeauftragte Alice Gimbel und Bezirksrat Thomas Klein setzten sich dafür ein und haben alles auf Schiene ­gebracht.

Aufblühen im Mai

Beim Pflanz-Termin vorort freute sich Markus Figl: „Im Rudolfspark wird bald noch mehr Grün blühen. Danke an die motivierten Kinder und besonders an das Stadtgartenamt für die Möglichkeit!“